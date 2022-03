Stiri pe aceeasi tema

- Norocul nu este de partea tuturor in luna martie. Se pare ca pentru acești nativi ghinionul bate la ușa, iar la sfarșitul lunii este posibil sa piarda tot ce au reușit sa obțina pana acum. Iata care este zodia care pierde totul in urmatoarele saptamani!

- Fara dar și poate, nu mai este un secret faptul ca aproape toate zodiile vor suferi schimbari de-a dreptul impresionante pe tot parcursul anului 2022. Ei bine, iata ca luna martie vine cu o veste extrem de buna pentru unii nativi, deoarece vor primi o moștenire la care pana acum nici macar nu au visat.

- Anul 2022 aduce multe energii pozitive, bunastare și noroc pentru cei mai mulți dintre nativi. Care sunt cele trei zodii din horoscopul european care au stea in frunte și vor primi numai vești bune in urmatoarele luni de zile. Exista doua zodii de aer și o zodie de pamant ce se afla in fruntea clasamentului.…

- Norocul este la tot pasul pentru una dintre zodii in anul 2022. Deja ne aflam in cea de-a doua luna a anului, iar nativii unei zodii au primit deja primele semne ca acesta este anul in care le va merge bine pe toate planurile. Totuși, urmeaza sa aiba parte de surprize din ce in ce mai placute.

- BERBEC- Aveti mai multa incredere in propriile forte si ascultati-va intuitia. Incercati sa va rezolvati singuri problemele si nu contati prea mult pe ajutorul prietenilor.TAUR- Aveti grija cum va planificati bugetul pentru ca s-ar putea sa apara cheltuieli neprevazute.

- Ruxi, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre banii pe care ii caștiga din online. Ea a recunoscut ca veniturile sale nu sunt atat de mari, așa cum se aștepta toata lumea. Este cunoscuta in mediul online, iar acum face parte dintr-o emisiune…

- Cabral a povestit fanilor sai intamplarea pe care a avut-o in aceasta dimineața. Planurile prezentatorului de la PRO TV au fost date peste cap de fiica lui, Namiko, care a adormit in brațele tatalui ei.Vedeta de la PRO TV vine mereu cu povești interesante pentru urmaritorii sai de pe social media. Cabral…