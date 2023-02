Stiri pe aceeasi tema

- Astrele au aratat un noroc stralucitor pentru o zodie din horoscop, care va avea succes la bani in luna februarie. Nativii vor avea ocazia sa primeasca banii din mai multe locuri, fie o prima, o marire de salariu sau chiar și de la un bilet la Loto caștigator.

- Horoscop zilnic 30 ianuarie 2023. Ai dat tot ce ai avut mai bun, dar acum ești gata sa renunți. Și, oricat de frustrant ar fi, trebuie sa asculți in continuare de oamenii care au incetat de mult timp sa mai ofere informații utile. Afla in cele ce urmeaza care este zodia care primește o veste […] The…

- Luna traverseaza astazi zodia Berbec ceea ce inseamna ca este o zi energica, cu ambiții mari și dorința de afirmare. Avem energie, curaj, incredere in noi, dar putem deveni și impulsivi și ne putem asuma riscuri inutile. Horoscop zilnic 26 ianuarie Recomandare! Citiți horoscopul atat pentru zodie, cat…

- Astazi se formeaza un aspect tensionat intre Venus, planeta iubirii și a banilor, din zodia Varsator și Uranus, planeta neprevazutului, aflata in retrogradare in zodia Taur. Acest context aduce schimbari bruște in relații și in plan financiar. Horoscop zilnic 15 ianuarie Recomandare! Citiți horoscopul…

- Horoscop Cristina Demetrescu luna decembrie. Noi incerci pentru fiecare zodie. Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul penru luna decembrie. Ultima luna din an aduce optimism, dar și sentimente pozitive pentru unele zodii. De asemenea, aceasta luna este una in care trebuie sa fim sinceri,…

- Finalul de an aduce bani in plus pentru romani, sun forma voucherelor de sarbatori. Perioada de valabilitate a voucherelor a fost prelungita pentru 2023, iar romanii vor primi banii la doua luni.

- Vești bune pentru o singura zodie horoscop! Acest nativ va avea parte doar de reușite și cei care nu și-au gasit inca sufletul pereche se vor indragosti și vor avea planuri mari de viitor. Zodia va radia de fericire in urmatoarea perioada și se va simți mai implinita ca niciodata.

- Vești foarte bune pentru o zodie! Acești nativi vor avea parte de tot ce și-au dorit, pentru ca primesc șansa vieții pe finalul anului 2022. Ei vor uita complet de griji și probleme. Norocul este de partea lor pe toate planurile in luna decembrie. Vor avea parte de multe surpize de sarbatori.