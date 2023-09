Zodia care va avea ghinion în dragoste în octombrie. Acești nativi vor fi dezamăgiți Luna octombrie vine cu diverse vești pentru nativii din zodiac. Pentru o zodie din cele 12 ale horoscopului va veni cu vești proaste și asta pentru ca ea va avea ghinion in dragoste. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor fi dezamagite. Ele nu vor avea noroc pe plan sentimental și vor suferi foarte mult in perioada urmatoare. Iata despre ce zodie este vorba și vezi daca ești chiar tu ghinionista lunii octombrie! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

