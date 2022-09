Stiri pe aceeasi tema

- Momente din ce in ce mai tensionate pentru acești nativi. Daca pana acum li s-a parut ca le-a fost greu, ei bine, ar trebui sa știe ca urmeaza o perioada cel puțin la fel de neplacuta in viața lor, chiar la inceputul lunii septembrie. Certurile cu familia vor fi, din pacate, la ordinea zilei.

- Luna septembrie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi iși implinesc marea dorința luna viitoare. Ei vor avea parte de multe momente speciale și vor uita complet de toate grijile și problemele cu care s-au confruntat.

- Chiar daca o zodie nu mai spera la bine și vedea totul cu alți ochi, luna august vine cu o veste care ii va schimba viața. Acești nativi vor fi protejați de Dumnezeu și vor trece cu bine peste toate greutațile care apar. Cine sunt norocoșii.

- O singura zodie din cele douasprezece ale horoscopului va suferi din dragoste la inceputul lunii august. Astrele anunța pentru un nativ doar ghinion, astfel ca ei vor suferi extrem de mult luna urmatoare. Iata despre ce nativ este vorba!

- O zodie va trece prin clipe grele in luna august, atunci cand va afla ca este inșelata de persoana alaturi de care se visa in fața altarului. Acești nativi vor avea parte de multa suferința in vara aceasta, pentru ca partenerul alaturi de care avea planuri pentru restul vieții va alege o alta relație.

- Chiar daca nici in ultima vreme nu le-a mers prea bine, unii nativi se vor confrunta cu probleme mari in urmatoarea perioada. Luna iulie nu vine cu cele mai minunate vești pentru o zodie. Ce i se va intampla, dar și de ce va avea nevoie de sprijinul celor din jur.

- O zodie a avut parte numai de lucruri bune in ultima vreme, dar luna iulie nu vine cu cele mai minunate vești pentru ea. Acești nativi iși vor pierde toți prietenii și vor trece prin cele mai grele clipe din cauza singuratații.

- Chiar daca in ultima vreme a avut parte de multe momente frumoase, luna iulie vine cu o veste care ii va strica complet fericirea. O zodie va plange mult in perioada ce urmeaza. Acești nativi vor trece prin momente foarte grele, iar ghiinionul se va ține scai de ei.