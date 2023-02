Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai mulți oameni au devenit interesați de design-ul interior, așa ca incearca sa iși amenajeze casa in funcție de unele tendințe sau de propriile placeri. Specialiștii vin acum cu detalii despre culoarea pe care toata lumea trebuie sa o evite mai ales cand vine vorba despre bucatarie. Din…

- Luna februarie nu vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi vor fi nefericiți in perioada urmatoare. Ei vor avea ghinion pe toate planurile și vor trece prin multe momente grele. Vor varsa multe lacrimi pentru ca norocul nu este de partea lor.

- Horoscop zilnic 9 ianuarie. Luna tranziteaza astazi zodia Leu și ne aduce trairi emoționale intense, dar mai degraba tind sa fie relaționate cu nemulțumirea, nefericirea și lipsa de apreciere. Ne dorim sa stralucim, sa fim in centrul atenției, dar avem tendința de exagerare. Horoscop zilnic 9 ianuarie…

- Daca pentru unii nativi se anunța noroc in primle luni ale anului 2023, alți nativi se pare ca vor pași cu stangul in Noul An. O zodie din horoscop va avea parte de o luna ianuarie plina de ghinion. Așadar, ei iși vor pierde locul de munca in prima luna a anului și vor intampina probleme chiar și in…

- Sfarșitul anului vine cu multe provocari pentru o zodie, care va ajunge in pragul desparțirii chiar in ultimele zile din luna decembrie. Și cum o problema nu vine niciodata singura, nici in ceea ce privește relațiile cu prietenii nu o vor duce prea bine și chiar pot sa se implice in conflicte cu persoanele…

- O singura zodie va fi pe culmile succesului anului viitor. Va avea bani cat cuprinde, implinire in dragoste și o cariera de invidiat. Astrologii au anunțat cine vor fi norocoșii care nu vor avea nicio grija in 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Plantele și florile ofera o atmosfera aparte fiecarei locuințe. Specialiștii in Feng Shui recomanda sa fim atenți la anumite aspecte, in momentul in care ne dorim amenajarea casei cu flori. Unele dintre ele pot aduce ghinion și multe neplaceri.

- Luna decembrie vine cu o serie de provocari pentru o zodie, care va fi nevoita sa acorde mai multa atenție planului financiar și chiar sa se gandeasca sa economiseasca. Finalul de an ii gasește preocupați de capitolul bani, mai ales ca iși doresc sa ii surprinda cu daruri pe cei dragi.