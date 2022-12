Toata lumea iși dorește sa fie fericita și sa aiba parte de tot ceea ce este mai bun. Pentru fiecare persoana, fericirea inseamna altceva. In timp ce unii iși doresc sa fie uniți, sau sa aiba liniște și o familie frumoasa, pentru alții, atunci cand vine vorba de fericire alții se gandesc sa caștige bani și sa fie stabili din punct de vedere financiar. Zodia care va avea bani cu sacul in 2023. Norocul ii lovește in ultima saptamana din an.