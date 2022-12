Stiri pe aceeasi tema

- Banii nu par sa fie o problema la inceput de an pentru aceasta zodie. In 2023,in primele luni din an, nativii uneia dintre zodii incep sa culeaga rodul muncii lor și nu este exclus sa fie loviți și de noroc pe plan financiar. Nici o moștenire nu este exclusa.

- Duplicitate revoltatoare a primarilor: se plang ca nu mai pot plati facturile la utilitați, asta dupa ce au marit salariile cat de mult au putut, iar acum irosesc banii care le-au mai ramas in buget. Stilouri, agende, pixuri, calendare, toate la suprapreț. Orice, doar sa cheltuiasca fondurile.

- Astrele au pregatit noi provocari pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Astrologii prevad o zi norocoasa pentru mai multe zodii, mai ales cand vine vorba de bani. De asemenea, nativii simt nevoia sa primeasca atentie si sa fie apreciati. Berbec Nativii Berbec vor aborda astazi…

- Rac este zodia care imprumuta bani de la prieteni și refuza sa-i dea inapoi. Nativii iubesc sa arunce cu banii in stanga și in dreapta. Problemele apar atunci cand raman fara și nu iși mai pot satisface dorințele. In anumite condiții, nativul Rac este o persoana extrem de prefacuta, care te va face…

- Regele Charles a decis sa le ofere cate 600 de lire sterline propriilor angajati pentru a-i ajuta sa faca fata inflatiei. Banii sunt acordati intr-o singura transa si provin din venitul privat al regelui.

- Un numar de 11 primari din țara s-au deplasat in cateva capitale europene, pe ruta Berlin – Copenhaga – Paris. De la Primaria Bacau, nimeni nu a mai plecat, deși costurile, de peste 30.000 de lei, au fost achitate. In total, au fost invitați 12 primari, prin Asociația Municipiilor din Romania, in perioada…

Olanda este unicul stat UE in care venitul minim ii impiedica pe oameni sa cada sub pragul saraciei, arata un nou raport al Comisiei Europene, relateaza EU Observer.