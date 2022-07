Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie se anunța o luna destul de complicata pentru un nativ din zodiac. Aceștia vor avea succes pe multe planuri, dar la capitolul dragoste vor fi un eșec total. Ei urmeaza sa aiba mult ghinion in perioada ce urmeaza.

- Pe numele a doi șoferi au fost inițiate cercetari, dupa ce s-a constatat ca automobilele pe care le conduceau figurau in bazele de date ca fiind furate din Marea Britanie și Polonia.Incidentele au fost inregstrate in punctele de trecere Sculeni și Leușeni.

- Curtea de Apel Milano a refuzat extradarea in Romania a lui Mario Iorgulescu (26 de ani), fiul președintelui LPF, susține noul avocat al acestuia pentru Libertatea. CONTEXT: Mario Iorgulescu a fost trimis in judecata in septembrie 2019 dupa ce a cauzat un accident mortal, fiind drogat și beat la volan.…

- Judecatorii și procurorii beneficiaza de despagubiri acordate de la bugetul statului pentru situatia in care viata, integritatea corporala, sanatatea ori bunurile le sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea, potrivit unui proiect de hotarare inițiat de Ministerul…

- VINERI 13. Daca un copil sa naste intr-o zi de vineri 13, nu va avea noroc niciodata. Un om nascut intr-o zi de vineri 13 intampina greutați; Un copil nascut intr-o zi de vineri 13 va avea mereu ghinion, dar o parte din aceasta nefericire va fi inlaturata daca ziua nasterii lui va fi tainuita. Un copil…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca mulți dintre cei care au avut de suferit de pe urma incendiului de la Colectiv inca sufera, chiar și dupa aproape 7 ani, pentru ca justiția nu a dat un verdict. Joi, Curtea de Apel București este așteptata s

- Ghinion teribil pentru fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu. El a ramas fara permis de conducere dupa ce a circulat cu viteza prea mare pe drumul ce leaga Timișoara de Arad. Fostul primar circula cu 108 kilometri la ora pe o porțiune de drum cu limitare la 50.

- Astrele anunta o zi plina de emotii puternice si schimbari pe plan sentimental. O zodie va ramane cu inima franta. Nu este de neglijat nici latura profesionala. Unii nativi se vor putea considera cu adevarat norocosi, scrie observatornews.ro.