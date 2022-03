Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii martie 2022 aduce bucurie, liniște sufleteasca, pace și armonie pentru cateva dintre zodiile din horoscopul european. Cine sunt nativii care vor avea parte de o luna așa cum și-au dorit-o. Aceștia se bucura de timpul petrecut in familie și cu cei dragi. Ce ne rezerva horoscopul lunii…

- Astazi se formeaza pe cer doua aspecte importante. Primul este conjuncția Soare-Saturn din Varsator care ne pune limite și frane și ne obosește, ne face mult mai rigizi și conservatori. Al doilea aspect astrologic este careul dintre Marte (Capricorn) și Chiron (Berbec), care poate activa o rana profunda,…

- Descopera cele patru zodii pe care nu le superi niciodata:TaurNativii din zodia Taur sunt toleranți și pot trece cu vederea multe lucruri, de dragul armoniei. Dar ar trebui sa fugi din calea lor daca au ajuns la capatul rabdarii. Taurul este rabdator cu cei care greșesc sau fac gafe nevinovate, dar…

- BerbecCineva in care ai avut prea multa incredere te-a dezamagit, iar acum nu mai vrei sa vorbești cu nimeni. Taur De dimineața vei avea foarte multa treaba, așa ca astazi nu vei avea deloc timp de viața personala. Gemeni Chiar daca nu ai niciun chef de munca, asigura-te ca termini tot ce ai de…

- Ciorba este destul de simpla. Nu exista tehnici complicate de gatit, așa ca nu exista nicio scuza pentru o oala de ciorba cu un gust rau. Tot ceea ce este necesar sunt puțina atenție și considerație. Nimic nu este mai reconfortant decat o oala mare de ciorba care fierbe la foc mic. Fie ca este […] The…

- Astrologii vin cu mai multe detalii pentru cei 12 nativi pentru anul care abia a inceput. Una dintre zodii va avea parte de un an deloc norocos. Ce greșeli face pana in luna decembrie? Iși va strica astfel viitorul cu alegeri nepotrivite. Zodia care face greșeli uriașe anul acesta Astrologul Maria Sarbu…

- Ce zodie iși schimba viața pana pe 2 ianuarie. Saptamana aceasta una dintre cele 12 semne zodicale va simți cum totul in viața lor capata sensuri noi. Ultimele zile din 2021 vin insa cu vești importante pentru fiecare zodie in parte, așadar daca vrei sa afli cum iți va merge in dragoste și la capitolul…

- Horoscop zilnic 17 decembrie. Luna traverseaza astazi zodia Gemeni, ipostaza din care ne imprima o mare pofta de comunicare. Suntem destul de direcți in dialog și nu ne sfiim sa spunem ceea ce gandim. S-ar putea ca mulți dintre noi sa ne dorim cu orice preț sa facem dreptate intr-un context care ne…