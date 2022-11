Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 26 octombrie 2022 spune ca nativii din zodia Varsatorului s-ar putea sa primeasca o suma importanta de bani. Varsatorii au multe responsabilitați, iar aceasta este una dintre ele. Astrele spun ca se anunța o zi promițatoare pentru acești nativi, scrie Catine.ro .

- Vești bune pentru o singura zodii din horoscop! Acest nativ va da lovitura pe toate planurile, insa va caștiga sume mari de bani pe final de an. Vor avea parte de proiecte, dar și realizari in urmatoarea perioada și vor ieși in evidența prin munca depusa de-a lungul timpului.

- Luna octombrie vine cu vești bune pentru multe dintre zodii, insa doar un singur nativ se va bucura de o schimbare radicala. Viața vine la pachet cu multe bucurii, iar luna aceasta unii nativi vor avea parte de mutarea mult așteptata. Se vor muta in casa noua, lucru dorit de o buna bucata de timp, iar…

- Cosmin Seleși revine la Pro TV. Un format in care iți poți testa norocul și intuiția. O emisiune in care voia buna și caștigurile mari sunt la tot pasul. O șansa de a vedea daca raspunzand la o intrebare aparent simpla ai putea obține o suma importanta de bani. Batem Palma?In curand, cei de acasa se…

- Zodia care divorțeaza pana la finalul anului. Nativii se vor afunda intr-o mica depresie din cauza evenimentului greu. Este o veste foarte trista, deoarece unii nativi vor incheia anul cu momente dificile. Divorțul sta bata la ușa, lucru deloc placut, dar cumva așteptat.

- Horoscopul zilei de 2 septembrie 2022 spune ca Racii vor primi sfauri de la o persoana importanta. Astrele ii sfatuiesc sa faca cum considera, mai ales ca aceste informații vin intr-un mod dezinteresat. Creativitatea va fi stimulata de aceste idei pe care le vor primi din exterior, scrie Catine.ro .

- Acești nativi vor primi o lovitura destul de dura de la viața in perioada care urmeaza. Toamna aceasta va fi una de coșmar pentru ei și vor termina anul in lacrimi, din pacate. Planurile lor se vor distruge intr-o secunda și viața li se va schimba radical dupa aceasta incercare grea prin care vor trece.