- Astazi Luna traverseaza zodia Berbec și intra intr-o conjuncție cu Jupiter, marele benefic. Ziua sta sub semnul progresului și al oportunitaților, pe care Marele Benefic le va scoate in cale, așa ca ar fi bine sa nu ratam șansele care vin spre noi. De asemenea, putem da dovada de multa generozitate,…

- La locul de munca actul nu vor mai petrece prea mult timp nativii unei dintre zodii. Este foarte posibil ca schimbarea locului de munca sa fie deja in planurile lor pentru luna august, iar astrele le favorizeaza trecerea.

- Cea mai malefica planeta din sistemul nostru stelar a intrat deja, de cateva saptamani, in Casa 10. Roșie și dura, Marte poate prevesti semne de ușoara agresivitate in comportamentul unor nativi. Casa 10 are legatura cu munca, profesia, ocupația și așa mai departe. Prin urmare, atunci cand Marte este…

- Horoscopul zilei de 3 iulie 2022 spune ca nativii din zodiac se bucura de multe momente frumoase. Astrele au rezervat o mulțime de oportunitați pentru zodiile de aer și apa. Zodiile de foc și cele de pamant s-ar putea sa treaca prin momente de cumpana. Nativii trebuie sa fie foarte atenți la modul in…

- Astrologii ofera noi detalii despre cele 12 zodii ale horoscopului. Care sunt noile vești pentru ele? Unele din ele fac schimbari uriașe in viața lor in perioada cuprinsa intre 27 iunie și 3 iulie. Cu toate au parte de lecții importante de la viața, dar doar una reușește sa faca o mutare incredibila…

- Venus și Mercur se intalnesc in aceasta luna intr-un aspect de susținere care nu s-a mai petrecut de ceva vreme, așa ca ar trebui sa profitam din plin de el. Este vorba de doua planete care simbolizeaza iubirea și, respectiv, comunicarea și care se susțin reciproc. Ei bine acest context ne susține sa…

- Finalul anului 2022 va fi unul foarte bun și plin de noroc pentru unele zodii. Ceea ce a inceput ca o mare dezamagire, se va transforma intr-un mod nemaivazut. Unii nativi vor cunoaște caile abundenței divine și vor avea noroc triplu. Urmatorul trimestru le va asigura parcursul catre un sfarșit de an…

- Pentru mulți nativi luna iunie va fi o luna foarte buna, dar pentru unul singuri vor exista schimbari mari pe plan personal in luna ce urmeaza. Acest nativ are parte de noi inceputuri și va urma o perioada plina.