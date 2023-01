Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare australiana de tenis Ashleigh Barty, retrasa din circuit in 2022, dupa ce a devenit campioana la Australian Open, se intoarce la Melbourne Park pentru ediția din acest an pentru a fi mentorul speranței locale Olivia Gadecki, care a primit

- Dragostea plutește in aer pentru trei dintre zodiile horoscopului european. Cine sunt cei trei nativi care se vor bucura de sentimente pure de iubire și vor incepe o poveste frumoasa de dragoste chiar in Noaptea dintre Ani. Verifica, mai jos, daca te numeri printre cei norocoși. Top trei zodii care…

- Horoscopul zilei de 29 decembrie 2022 surprinde Peștii intr-o ipostaza foarte buna. Nativii din aceasta zodie vor avea parte de schimbari și de multa energie pozitiva. Se vor bucura de niște vești foarte importante și vor decide sa-și restabilieasca traseul in viața personala, scrie Catine.ro .

- O singura zodie din horoscop va avea, in anul 2023, un salariu uriaș. Acești nativi vor avea parte de surpriza vieții lor cand vor afla ca, in noul an, vor fi rasplatiți financiar mult mai bine decat au fost in trecut. Cine sunt nativii care vor da lovitura pe plan profesional și vor avea mai mulți…

- Astrele se aliniaza cum nu se poate mai favorabil pentru o zodie, care in decembrie va decide sa acorde o a doua șansa unei relații din trecut. Acești nativi au noroc pe plan personal, caci sarbatorile ii vor prinde cu zambetul pe buze și cu multa voie buna.

- Iata cum arata un top 3 al celor mai nesuferite zodii și de ce oamenii se feresc de ele cat pot!LeuLeii nu sunt intotdeauna greu de suportat intr-un grup, dar ii indeparteaza pe ceilalați atunci cand incep sa se laude, scrie divahair. Orgoliul lor atinge cote inalte și atrag instant antipatia asupra…

- Ultimele zile din luna noiembrie vine cu o serie de provocari pentru o zodie. Acești nativi vor trece printr-o perioada delicata la actualul loc de munca, moment ce ar putea deveni tensionat și s-ar putea termina cu o concediere. Iata despre ce zodie este vorba și cum va arata finalul de luna pentru…

- Una dintre zodii termina luna noiembrie cu probleme și conflicte in relație. Partenerii de viața ai acestor nativi nu vor reuși sa-i mulțumeasca mai deloc, iar ei iau in calcul o eventuala desparțire. Nu este exclus ca ruptura sa se produca.