Zodia care se îmbogățește la finalul lunii februarie. Dă lovitura! Ei bine, luna februarie a venit cu vești cat se poate de bune pentru unul dintre nativii zodiacului! Nu mai trebuie sa fii chibzuit și sa ai grija pe ce dai banii, asta fiindca vei da lovitura! Vezi daca ești chiar tu zodia norocoasa care se imbogațește pana la finalul lunii! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor vor sa fie fericiți in viața. Cand vine vorba de definirea a ceea ce inseamna sa fii bun, majoritatea oamenilor se gandesc la a face bani și la a fi stabil din punct de vedere financiar. Unii oameni, in ciuda eforturilor lor, nu reușesc sa iși gestioneze finanțele. Ei sunt fie…

- Sfarșitul anului 2021 aduce vești bune pentru unele dintre zodiile horoscopului european. Pentru unii nativi, ultima saptamana din luna decembrie aduce noi provocari. Unii calatoresc, alții se cearta cu partenerul de viața. Mihai Voropchievici de la Antena 3 ne explica horoscopul runelor pentru urmatoarele…

- ​​Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca în cadrul întâlnirii coalitiei se va discuta despre proiectul certificatului verde, si modul în care va fi înaintat în Parlament, el precizând ca este nevoie ca aceasta lege sa fie adoptata pâna la…

- ”Urmatoarea tinta: reducerea decalajului fiscal din TVA cu 5 puncte procentuale pana la finalul anului 2022! Cum: reducerea masiva a evaziunii fiscale prin “Radarul mafurilor”, factura electronica, case de marcat conectate la ANAF, informatizarea vamilor.a” a trasmis, marti, ministrul Finantelor. …

- Sociologul Alfred Bulai, prodecanul Facultații de Științe Politice din cadrul SNSPA, a discutat la DCnews despre posibilitatea ca educatia rutiera sa fie predata in scoala si chiar ca permisul de conducere sa poata fi obtinut dupa urmarea unor cursuri in timpul liceului. „Noi traim astazi intr-o lume…

- Tinerii au intensificat cautarile de joburi spre final de an, iar aplicarile lor au crescut cu 25% in noiembrie fata de lunile trecute si cu 67% fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al BestJobs, remis, vineri, AGERPRES. Finalul de an vine cu noi schimbari in activitatea candidatilor pe platforma…

- Ahmed Bani (19 ani) a fost introdus in minutul 60 al meciului Dinamo - FCU Craiova, incheiat cu scorul de 0-0, dar nu a prins finalul pe teren. Mircea Rednic a vrut sa demonstreze inca o data cine este șeful in vestiarul lui Dinamo, dupa „episodul” Steliano Filip, lasat in afara lotului. „Victima” de…

- A inceput numaratoarea inversa pentru serialul spaniol "La casa de papel" (Fabrica de bani), a carui ultima parte va fi lansata pe 3 decembrie si al carui sfarsit nu va dezamagi, promit protagonistii uneia dintre productiile cele mai de succes ale platformei Netflix, relateaza EFE, informeaza Agerpres.…