Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie vine cu multe vești bune pentru unii nativi. Doua zodii se vor bucura de mari caștiguri finaciare și vor uita complet de griji. Pentru ele abia de acum incepe viața. Iata ce nativi au noroc din plin, chiar daca pana acum au fost urmariți de ghinion.

- Pentru urmatorii natiiv, urmeaza cea mai frumoasa perioada din viața lor. Vor sta extrem de bine din punct de vedere financiar și chiar vor trai momente de poveste cu partenerul lor de viața sau, in cazul in care nu sunt deja intr-o relație, iși vor gasi sufletul pereche. Iata despre ce zodii este vorba!

- BERBECO sa va ceara o ruda sau un prieten ajutorul. Cel mai probabil, ii veti imprumuta bani si veti fi foarte generos, asa cum va sta in fire. Totusi, ar fi bine sa nu puneti la dispozitia cuiva toate economiile.

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 14 ianuarie sint: 14 ianuarie — a 14-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 351 de zile. Sarbatori religioase…

- Cristi Minculescu, solistul trupei Iris implinste astazi, 9 ianuarie, varsta de 63 de ani. Cristi Minculescu este un solist vocal si compozitor roman de muzica rock. Este cunoscut in special pentru activitatea sa de peste 40 de ani ca vocalist al trupei Iris. Dupa ce, in 2017, formula clasica Iris s…

- Specialiștii au stabilit ce avantaje aduc actiunile britanice in 2022, dupa un an in care randamentul FTSE 100, indicele bursei londoneze, a fost depasit de evolutiile principalilor indici din SUA: Dow Jones, S&P 500 si Nasdaq, anunța Ziarul Financiar.

- Ora bilanțului și pentru administrația locala turdeana, multe proiecte au fost deja realizate, altele sunt in curs de implementare dar se depun și solicitari de finanțare pentru proiecte de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Analizele medicale de sange, numite și analize de laborator, reprezinta unul dintre cele mai eficiente instrumente pe care le au medicii pentru a descoperi anumite probleme care pot sa apara la nivelul organismului. De asemenea, cu ajutorul lor pot fi descoperite deficiențe și anomalii din corp și se…