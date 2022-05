Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 2-8 mai 2022. Astrologii au anunțat care este zodia care va avea o saptamana de coșmar. Saptamana viitoare, din punct de vedere astrologic, se remarca prin intrarea lui Venus, planeta iubirii și a banilor, in zodia Berbec. Horoscopul pentru saptamana 2-8 mai 2022. Pentru cine urmeaza o perioada…

- Astrologii au adus alte detalii pentru cele 12 zodii pentru perioada 18-24 aprilie. Acestea urmeaza sa treaca prin experiențe de neuitat. Unii au parte de fericire și amintiri frumoase, iar alții de lecții de la viața care ii vor ajuta pe viitor. Un nativ va avea beneficii mari. Iata cum va fi aceasta…

- Horoscopul vine lunar atat cu vești bune, cat și cu vești rele! Din nefericire, o zodie o sa treaca printr-o mare dezamagire luna aceasta, mai exact afla ca este inșelata chiar de catre partenerul de viața. Ce-i drept, nimeni nu se aștepta, insa acum și-a aratat adevarata fața! Iata despre ce nativ…

- Baba Vanga, celebra clarvazatoare oarba din Bulgaria a pregatit horoscopul pentru cateva zodii. Cei care i-au citit previziunile au ramas impresionați. Daca vrei sa vezi care va fi destinul tau in funcție de zodii, noi iți prezentam horoscopul Babei Vanda.

- Horoscopul zilei de 10 aprilie spune ca astrele le sfatuiesc pe zodii sa se concentreze pe deplin pe ceea ce au de facut. Doar așa pot reuși sa duca la bun sfarșit ceea ce au planuit de-a lungul timpului. Implinirea lor sufleteasca trebuie sa fie cea care primeaza, indiferent de context, scrie SHOK.md…

- Horoscopul zilei de 27 martie 2022 spune ca nativii din zodia Berbecului se bucura de puțin timp pe care il pot petrece alaturi de familie și de cei apropiați. Astrele spun ca vei avea parte de zi liniștita in care iți vei putea pune la punct planurile pentru viitor. Se anunța cateva zile mai agitate…

- In timp ce unii nativi taie legaturile cu persoanele apropiate din viața lor, alții o duc foarte bine pe parte profesionala și vor avea parte de o promovare la actualul job. Ce ne-a pregatit horoscopul Minerva in urmatoarea perioada. Ce ne rezerva horoscopul Minervei in lunile de primavara Berbec Nativii…

- Mihai Voropchievizi prezinta horoscopul runelor pentru saptamana 14-20 februarie. Ce le rezerva astrele indragostiților de Valentine’s Day. Ce spun runele despre saptamana indragostiților. Ne așteapta multe vești bune. Ce surprize ne pasc, potrivit celebrului numerolog. Unul dintre nativi se va indragosti…