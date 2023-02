Zodia care se desparte de partener în luna martie. Acest nativ va trece prin momente grele Viața nu este mereu roz și este normal sa suferi din dragoste, iar o zodie din cele 12 ale horoscopului va suferi foarte mult pe plan sentimental in luna martie. Acest nativ din zodiac se va desparți de partener, iar el va simți ca viața lui nu mai are sens fara iubire, insa va reuși sa treaca peste toate greutațile. El va trece prin momente foarte grele. Iata despre ce zodie este vorba și vezi daca ești chiar tu ghinionistul! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bebe Cotimanis, in varsta de 68 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Iulia Dumitru, dupa ce și-a parasit soția pentru a fi cu aceasta. Actorul a mai fost casatorit de doua ori inainte și are doi copii.Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru sunt impreuna de ceva timp, insa nu au de gand…

- Fiul lui Marcel Toader a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade ale sale. Viața l-a pus la multe incercari, dar acum și-a gasit in sfarșit liniștea, langa iubita sa. Max Toader a facut o serie dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, la aproape patru ani de la moartea tatalui lui.

- O zodie din cele 12 ale horoscopului primește șansa vieții sale chiar de Valentine's Day. Acest nativ din zodiac va fi fericit și implinit, iar viața lui se va schimba din luna februarie. Nu ii va veni sa creada in momentul in care va vedea ca toate lucrurile din viața lui merg atat de bine. Iata despre…

- Luni, 23 ianuarie, concurenții de la America Express au avut parte de o proba solicitanta și extrem de emoționanta, care le-a provocat amintiri dureroase. Participanții au avut lacrimi in ochi, rememorand clipele petrecute alaturi de persoanele dragi pe care le-au pierdut. Ce s-a intamplat, de fapt.…

- Fanița Modoran trece prin momente grele, iar ea a povestit ce se intampla in familia ei in aceste momente. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a marturisit ca tatal ei se confrunta cu grave probleme de sanatate și nu este bine deloc. Iata ce dezvaluiri a facut…

- Comunicat de presa Alexandra Morcovescu: PRECIZARE. In aceste momente grele pentru familia mea, doresc sa solicit intregii prese, careia ii multumesc ca ne este alaturi in aceste momente grele, sa transmita opiniei publice informatii corecte despre trecerea in nefiinta a tatalui meu. Prin urmare,…

- Vești extrem de proaste pentru o singura zodie din horoscop! Astrologii au anunțat ca un nativ din zodiac se va desparți de partener chiar in noaptea de Revelion. Aceasta zodie va suferi mult in dragoste in perioada care urmeaza, iar totul in viața ei va merge din rau in mai rau. Iata despre ce nativ…