Zodia care se desparte de partener în luna aprilie. Acest nativ rămâne singur Multe zodii din horoscop vor avea parte de noroc și lucruri bune in luna aprilie a acestui an, insa o singura zodie din cele 12 va avea parte de ghinion. Un nativ din zodiac se desparte de partener luna viitor. Aceasta zodie va ramane singura și va suferi foarte mult din dragoste. Iata despre ce nativ este vorba și vezi daca ești chiar tu ghinionistul! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viața nu este mereu roz și este normal sa suferi din dragoste, iar o zodie din cele 12 ale horoscopului va suferi foarte mult pe plan sentimental in luna martie. Acest nativ din zodiac se va desparți de partener, iar el va simți ca viața lui nu mai are sens fara iubire, insa va reuși sa treaca peste…

- Multe zodii vor avea noroc in luna martie a acestui an, insa doar o zodie din cele 12 ale horoscopului va avea foarte mult noroc la bani. Acest nativ din zodiac fie va primi o moștenire, fie va caștiga la Loto sau la jocurile de noroc. Astrologii au adus doar vești bune pentru ei. Iata despre ce zodie…

- O zodie din cele 12 ale horoscopului primește șansa vieții sale chiar de Valentine's Day. Acest nativ din zodiac va fi fericit și implinit, iar viața lui se va schimba din luna februarie. Nu ii va veni sa creada in momentul in care va vedea ca toate lucrurile din viața lui merg atat de bine. Iata despre…

- Una dintre cele douasprezece zodii alege singuratatea la finalul lunii ianuarie. Uneori este mai bine sa fii singur decat cu persoana greșita, iar nativii uneia dintre zodii simt din plin acest lucru in saptamanile urmatoare. Este momentul sa se desparta de partener.

- O zodie din cele 12 ale horoscopului va fi vedeta lunii februarie, asta pentru ca ea iși va intalni sufletul pereche. Acest nativ din zodiac va avea mult noroc pe plan sentimental in luna urmatoare, iar el va fi extrem de fericit. Iata despre ce zodie este vorba și vezi daca ești chiar tu norocosul!

- Astrologii au anunțat ca o singura zodie din cele 12 ale horoscopului se va desparți de partener la inceput de an. Acest nativ din zodiac incepe anul 2023 cu cea mai proasta veste, iar el va suferi foarte mult in perioada ce urmeaza. Iata despre ce zodie din horoscop este vorba și vezi daca ești chiar…

- Vești extrem de proaste pentru o singura zodie din horoscop! Astrologii au anunțat ca un nativ din zodiac se va desparți de partener chiar in noaptea de Revelion. Aceasta zodie va suferi mult in dragoste in perioada care urmeaza, iar totul in viața ei va merge din rau in mai rau. Iata despre ce nativ…