- Astrologii aduc noi detalii despre cele 12 zodii ale horoscopului. Unul din nativi este foarte afectat de Mercur retrograd. Cei nascuți sub acest semn au parte de multe incercari grele in perioada care urmeaza. De ei depinde sa iasa la suprafața. Nu adora sa ceara ajutorul altor persoane din exterior,…

- Luna mai nu a venit cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi se vor confrunta cu mari probleme financiare, mai ales din cauza faptului ca nu știu sa țina de bani. Ei vor face cu greu fața situației și vor trece prin momente dificile.

- Luna mai vine cu vești proaste pentru o zodie. Acești nativi vor fi nevoiți sa ia totul de la zero, mai ales pentru ca sunt urmariți de ghinion. Ei iși stapanesc cu greu emoțiile și se lasa copleșiți de necazurile pe care le au. Au nevoie de multa atenție și ajutor sa treaca cu bine peste piedicile…

- Taurul este o zodie cu picioarele pe pamant, stabila, conservatoare, pasiva și pragmatica. Acești nativi se acomodeaza destul de greu in condiții noi și circumstanțe. Taurii sunt calmi și serioși, lucru ce ii ajuta de fiecare data in viața. Iubește liniștea și ar da orice pentru a exista armonie. Anca…

- Luna mai se anunța o luna foarte buna pentru mai mulți nativi, dar in mod special unul dintre ei va avea parte de o experiența inedita in aceasta perioada. Care e zodia care trebuie sa se pregateasca de noi provocari.

- Vei trece cu bine peste Sarbatorile Pascale, dar vei intampina probleme destul de serioase in luna mai. Pentru tine, aceasta luna va fi una de coșmar și vei crede ca este cea mai proasta perioada din viața ta. Motivul este unul simplu: nimic nu merge așa cum ți-ai dorit și un alt lucru ți se confirma:…

- Ai avut de nenumarate ori parte de liniște sufleteasca in viața și crezi ca nu va aparea niciodata neliniștea? Ei bine, va veni o perioada in care nu veți avea nici macar puțina liniște in viața.

- Atunci cand avem de gand sa intram intr-o relație cu o persoana, si ne apropiem de o persoana sau pur și simplu sa stam de vorba la o cafea, ar trebui sa avem grija ce și cat spunem despre viața noastra personala sau cat ne dam cu parerea. Acești nativi mint foarte mult și trebuie sa fim cat se poate…