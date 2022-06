Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 5 iunie 2022 vine cu vești bune pentru nativii din zodia Varsatorului. Astrele spun ca in viața ta apar cateva oportunitați care iți vor permite sa calatorești mai mult. Depinde doar de tine daca vei alege sa preiei inițiativa și sa faci o schimbare, scrie Catine.ro .

- Luna iunie vine cu multe probleme la locul de munca pentru nativii unei dintre zodii. Astrele nu s-au poziționat bine pentru una dintre zodii in ceea ce privește sfera profesionala, in perioada urmatoare. Ii așteapta zile dificile la job.

- Nu toata lumea are noroc in dragoste. Dragostea este un subiect sensibil care trebuie abordat cu blandețe. Pentru unii nativi norocul nu sta de partea lor atunci cand vine vorba de dragoste. Zodia care va avea parte de o desparțire dureroasa, dar tot raul spre bine.

- Inca ne aflam sub amprenta lasata de careul Soare-Pluto, deci va trebui sa fim responsabili la modul in care ne manifestam dorințele și autoritatea. In plus, Luna trece prin Sagetator astazi și ne imprima mai multa energie, entuziasm și chef de viața. Important este sa nu exageram. Horoscop zilnic 19…

- Astrele au pregatit multe surprize pentru nativii horoscopului european, cu ocazia sarbatorilor pascale. Ce zodii vor trece prin schimbari masive, in perioada Paștelui. Cine este cel mai incapațanat dintre nativi. Luna aprilie ii aduce surprize la care nu se așteapta. Care este zodia cea mai norocoasa…

- Horoscopul zilei de 19 martie 2022 spune ca nativii din zodia Balanței primesc o veste foarte buna. Astrele vor fi alaturi de aceste zodii și le vor ajuta sa ia o decizie benefica pentru viitorul lor. Inceputul de weekend aduce schimbari in viața zodiilor de aer, scrie SHOK.md.

- Horoscopul zilei de 9 martie 2022 spune ca nativii din zodia Varsatorului au parte de o zi minunata. Aceștia se simt impliniți și sunt gata sa aspire la noi idealuri. Astrele spun ca este o perioada minunata pentru nativii care iși doresc sa se dezvolte pe plan personal și profesional, scrie catine.ro…