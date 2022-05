Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie nu vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi vor avea mult de suferit din cauza pierderilor financiare. Ei vor fi stresați pentru ca duc lipsa banilor. Deși credeau ca le merge bine, aceștia sunt urmariți de ghinion pe unele planuri.

- Astrologii aduc noi detalii despre cele 12 zodii ale horoscopului. Unul din nativi este foarte afectat de Mercur retrograd. Cei nascuți sub acest semn au parte de multe incercari grele in perioada care urmeaza. De ei depinde sa iasa la suprafața. Nu adora sa ceara ajutorul altor persoane din exterior,…

- Te-ai intrebat vreodata care este cea mai rara zodie sau care este cea mai des intalnita zodie? Conform statisticilor din ultimii 30 ani, in Romania se nasc mult mai puțini copii in cea de a doua jumatate a lunii ianuarie și in luna februarie, astfel ca cea mai rara zodie din horoscop este Varsatorul.Mulți…

- Iata care sunt zece secrete despre zodia Leu și de ce se spune despre acești nativi ca sunt buni la pat. Daca ai o persoana din aceasta zodie langa tine cu siguranța vei fi fericit pe deplin din foarte multe puncte de vedere!

- Generozitatea este una dintre cele mai nobile trasaturi ale caracterului uman, pe care majoritatea vor sa o vada la partenerul de viața. Nimanui nu-i plac avarii, insa cu parere de rau astrele zic ca anumiți nativi sunt mai zgarciți, decat ar trebui. Ba chiar mai mult, aceasta trasatura este un impediment…

- Rac Cei nascuți sub semnul zodiacal al Racului vor caștiga bani destul de ușor anul acesta. In ultimii ani, acești nativi au muncit foarte mult, iar acum a venit momentul sa-și adune roadele. Aceștia iși vor deschide afaceri profitabile și banii nu vor mai reprezenta o problema. Racii vor scoate cifre…

- Astrologii au facut lista zodiilor care nu stau prea bine la capitolul autocontrol. Acești nativi sunt cunoscuți drept mari scandalagii, cearta cu ei nu se termina niciodata prea bine. Astrele au presarat prea mult „piper” cand i-au creat, de aceea cearta cu ei este o destinație fara sfarșit și trebuie…

- Acești nativi sunt norocoșii zodiacului in ceea ce privește anul 2022. Daca pana acum nu au aparut schimbari prea importante in viața ta, ar trebui sa te ții bine, deoarece viața ți se va schimba radical in urmatoarele luni. Iata despre ce nativi este vorba și de ce vor fi cele mai fericite zodii in…