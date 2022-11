Zodia care minte de îngheață apele. În ea nu poți avea încredere Multe zodii din horoscop au obișnuința rea de a minți, insa doar o zodie minte de ingheața apele. Acest nativ este mereu mincinos și niciodata nu poți sa ai incredere in el, deoarece te va dezamagi profund. Ei iși doresc mereu sa iasa in evidența și acesta este un motiv clar pentru ca ei aleg sa nu spuna niciodata adevarul, fie el și dureror cateodata. Iata despre ce nativ din zodiac este vorba! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

