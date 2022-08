Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele douasprezece zodii va avea parte de cea mai buna veste, pe plan financiar, in aceasta toamna. Nativii acestei zodii au cele mai mari șanse sa primeasca o moștenire mare in toamna. Ar fi bine sa-și faca un plan de viitor.

- Una dintre cele douasprezece zodii iși vor gasi fericirea in brațele unui fost iubit, in luna septembrie. Nativii iau in calcul și chiar trec la fapte in ceea ce privește revenirea la o veche iubire. Trebuie sa cantareasca bine decizia!

- Planurile de mutare au mari șanse sa se concretizeze in luna iulie in cazul uneia dintre zodii. nativii acestei zodii vor schimba mediul in care locuiesc in prezent, din varii motive. Ce e sigur e faptul ca urmeaza o astfel de schimbare importanta in viața lor.

- Horoscopul zilei de 24 iunie 2022 spune ca Leii sunt foarte concentrați pe cariera și pe obiectivele pe care le au de indeplinit. Nativii acestei zodii sunt extrem de atenți la ceea ce se intampla in jur. In cazul in care vor sa obțina beneficii financiare, aceștia trebuie sa aiba rabdare, scrie Catine.ro…

- Nu este deloc o luna buna pentru nativii zodiei Balanța. Aceștia vor avea o luna complicata, in care vor lua decizii radicale. Nativii acestei zodii trebuie sa știe ca toate lucrurile sunt trecatoare, și ca nu are cum sa fie numai bine, sau numai rau, și ca, intr-un final, lucrurile se vor așeza.

- Și-a dorit o vacanța de neuitat impreuna cu familia lui, in Grecia. A crezut ca va avea parte de o experiența unica, spre deosebire de litoralul romanesc, așa ca a mers pe o plaja cunoscuta din Grecia. Este povestea unui roman care a relatat tot ce i s-a intamplat pe rețelele de socializare.

- Vacanța de vara ne bate la ușa, iar ofertele pregatite in stațiunile litorale ale țarilor vecine sunt preferate de mulți romani. Fara sume exorbitante, poți avea parte de cele mai curate plaje și condiții de lux in stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria. Iata care este cel mai bun hotel de pe celebra…

- Astrologul Minerva a oferit detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Una din zodii urmeaza sa aiba o saptamana plina de ghinion. Lucrurile nu merg așa cum așa cum iși doresc, se simt epuizați, planurile lor au fost date peste cap și pare ca nu stau bine deloc cu comunicarea mai ales cand vine…