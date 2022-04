Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 27 martie 2022 spune ca nativii din zodia Berbecului se bucura de puțin timp pe care il pot petrece alaturi de familie și de cei apropiați. Astrele spun ca vei avea parte de zi liniștita in care iți vei putea pune la punct planurile pentru viitor. Se anunța cateva zile mai agitate…

- Sinceritatea este o valoare care trebuie apreciata. Cu toții vrem prieteni și iubiți/iubite care sunt sinceri cu noi și ei inșiși. Ei bine, exista o zodie careia ii este mai complicat sa fie sincera cu sine și cu alții. Acest lucru o face sa-i raneasca adesea pe oamenii din jur. Astrele nu mint, exista…

- Sunt asteptate surprize pentru unii nativi, iar relatiile de cuplu merg din ce în ce mi bine. Unele zodii vor cheltui bani pentru achizitii importante. Este important sa ne canalizam atentia pe ceea ce e mai important de facut, iar placerile personale sa le lasam pentru putin timp pe plan…

- Luna iși incepe tranzitul de aproximativ 3 zile prin zodia Scorpion, iar astazi va forma aspecte placute cu Soarele din Pești. Simțim mai intens, emoțiile sunt profunde, sensibilitatea și emotivitatea fiind la cote inalte. Va trebui, totuși, sa avem grija sa nu dramatizam și sa nu ne pierdem luciditatea.…

- Horoscopul zilei de 17 februarie 2022 spune ca nativii din zodia Racului primesc o veste buna. Pentru ei este o zi cu multe oportunitați de dezvoltare personala și profesionala. Astrele le deschid multe porți, insa Racii trebuie sa fie atenți la deciziile pe care le iau, scrie SHOK.md .

- Horoscopul zilei de 8 februarie 2022 spune ca Berbecii vor avea parte de multe vești bine în perioada care urmeaza. Nativii acestei zodii au o perioada în care dau dovada de foarte multa energie. Cu toate acestea, au nevoie sa fie extrem de atenți la ceea ce se întâmpla în…

- Astrologii aduc in prim-plan horoscopul karmic pentru luna februarie 2022. Un nativ urmeaza sa se bucure de succes uraș pe partea financiara. Reușitele sale in aceasta sfera sunt uluitoare. Zodia aceasta a sperat foarte mult la banii pe care ii are acum in cont. Horoscop karmic pentru februarie 2022…

- Berbec Relationarea cu ceilalti iti poate crea niscai probleme, insa sunt pasagere. Este bine sa iei aminte la spusele si actiunile celorlalti, pentru ca ai multe lucruri interesante si utile de invatat de la si prin acestia. Colaborarile profesionale sunt incerte, din cauza jocurilor de culise existente.…