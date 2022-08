Stiri pe aceeasi tema

- Venus, planeta iubirii și a banilor, intra astazi in zodia Leu și o va traversa pana pe data de 5 septembrie. In toata aceasta perioada, ne vom manifesta sentimentele cu mai mult patos, vom simți mai intens, vom dori sa fim admirați și sa atragem atenția. Este o perioada in care creativitatea crește,…

- Una dintre zodii ar putea avea probleme in cuplu la inceputul lunii septembrie și se vor gandi chiar la o desparțire. Povestea lor de dragoste se va incheia ,insa daca vor sta sa comunice vor putea sa iși rezolve problemele și sa ramana optimiști. Iata care este nativul care va suferi din dragoste!

- Postul Sfintei Marii, cunoscut și sub numele de Postul Adormirii Maicii Domnului se ține mai ales pentru sanatate, dar și pentru casatorie, vindecare, naștere ușoara sau ocrotire de rele. Zodia protejata de Sfanta Maria. In perioada postului, ei vor avea parte de o minune.

- Horoscopul lunii iulie vine atat cu vești bune, cat și cu vești proaste, astfel ca una dintre cele 12 zodii o sa aiba parte de o cearta "la cuțite" cu o persoana extrem de draga la finalul acestei luni. Cu siguranța nimeni nu iși dorește acest lucru, insa cert este ca urmeaza o perioada dificila pentru…

- Luna iulie vine cu foarte multe probleme la locul de munca pentru o singura zodie din cele douasprezece ale horoscopului. Astrele nu s-au poziționat tocmai bine pentru un nativ in ceea ce privește domeniul profesional, in perioada urmatoare. Ii așteapta zile extrem de dificile la job, iar tot ce trebuie…

- Chiar daca in ultima vreme a avut parte de multe momente frumoase, luna iulie vine cu o veste care ii va strica complet fericirea. O zodie va plange mult in perioada ce urmeaza. Acești nativi vor trece prin momente foarte grele, iar ghiinionul se va ține scai de ei.

- Horoscopul lunii iunie vine cu vești extrem de bune pentru o zodie! Partenerul de viața este pus pe surprize mari, astfel ca unul dintre cei 12 nativi o sa aiba parte de un lucru la care nu s-ar fi așteptat. Iata ce il așteapta și vezi daca ești chiar tu norocosul!

