- Luna iunie vine cu vești foarte bune pentru acești nativi. Viața lor se va schimba radical, dupa ce vor primi o veste la care nu s-ar fi așteptat. Acești nativi vor avea parte de cea mai frumoasa perioada din viața lor și vor fi surprinși pe toate planurile: dragoste, sanatate, cariera.

- Nu este o perioada chiar prielnica pentru Balanțe. Din pacate acești nativi vor avea parte de o desparțire dureroasa, dar necesara. Tot raul spre bine, ar spune unii. Insa pentru Balanțe este o ruptura extrem de dureroasa. Desparțirea nu a constituit pentru nimeni un moment ușor, dar uneori trebuie…

- Luna mai vine cu vești proaste pentru o zodie. Acești nativi vor fi nevoiți sa ia totul de la zero, mai ales pentru ca sunt urmariți de ghinion. Ei iși stapanesc cu greu emoțiile și se lasa copleșiți de necazurile pe care le au. Au nevoie de multa atenție și ajutor sa treaca cu bine peste piedicile…

- Pentru aceasta zodie luna mai va fi cea mai buna luna dintre toate de pana acum. Un vis li se va indeplini și vor fi extrem de fericiți și vor simți ca lucrurile s-au așezat exact așa cum și-au dorit. Iata care este nativul care va avea o perioada pe care nu o va uita niciodata!

- Vei trece cu bine peste Sarbatorile Pascale, dar vei intampina probleme destul de serioase in luna mai. Pentru tine, aceasta luna va fi una de coșmar și vei crede ca este cea mai proasta perioada din viața ta. Motivul este unul simplu: nimic nu merge așa cum ți-ai dorit și un alt lucru ți se confirma:…

- Ai avut de nenumarate ori parte de liniște sufleteasca in viața și crezi ca nu va aparea niciodata neliniștea? Ei bine, va veni o perioada in care nu veți avea nici macar puțina liniște in viața.

- Primavara vine cu vești foarte proaste pentru acești nativi. Iși vor schimba viața in totalitate, vor incepe de la zero, insa nu din propria inițiativa, ci din cauza faptului ca vor avea parte de un eveniment extrem de neplacut la sfarșitul lunii martie. Pur și simplu, persoanele din aceasta zodie vor…

- Pentru aceasta zodie luna martie vine cu foarte multe surprize, incepand de la planul sentimental, pana la cel profesional. Acești nativi au știut ca este luna lor și vor profita de lucrurile bune pana la capat. Iata care este zodia care va avea parte de cea mai mare bucurie din viața ei!