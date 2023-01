Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Daca așteptați un raspuns cu privire la o problema de munca sau aveți nevoie de clarificarea unei situații, acest lucru s-ar putea intampla astazi. Negocierile pe probleme de afaceri vor avea succes.TAUR Astazi iți va fi greu sa stai intr-un singur loc - probabil vei avea mai multe intalniri…

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Astrele arata ca acești nativi se vor bucura de o perioada destul de buna in viața lor și vor avea reușite pe plan profesional. La locul de munca vor fi apreciați pentru toata munca depusa de-a lungul timpului și vor fi stabili pe plan financiar.

- Multe schimbari pe plan profesional ii așteapta pe nativii a trei dintre zodii. Ei sunt cei cu cele mai mari șanse sa-și schimbe locul de munca la inceputul anului 2023. Unii dintre ei abia acum prind curajul necesar pentru a-și da demisia și a incepe o noua ”aventura”.

- Anul 2023 incepe cu o nota pesimista, Marte este retrograd in zodia Gemeni și se vor resimți tensiuni in relațiile de familie și de cuplu. Mercur, astrul guvernator al zodiei, va avea și el perioade lungi de retrogradare in 2023, ceea ce arata ca Gemenii trebuie sa fie prudenți cu toate deciziile lor.2023…

- BERBEC Aceasta este o zi pentru a te grabi... incet. Nu te gandi la timp, ci la cat de conștiincios și in detaliu experimentezi lucrurile.TAUR Acum este important sa devii mai flexibil și mai atent. Ai grija de sanatatea ta - nu faceți compromisuri cu privire la calitatea somnului.GEMENI Pariaza pe…

- Cand vine vorba de pricepuți, cei din zodia Fecioarei sunt la loc de frunte. Ei sunt, de departe, experții in reparații, ceea ce nici nu este de mirare, pentru ca stau sub semnul lui Mercur, planeta comunicarii și a abilitaților tehnice. Nativii zodiei nu pot sta liniștiți pana nu duc la cap proiectele,…

- Una dintre cele douasprezece zodii este favorizata de astre in ceea ce privește o mutare in casa nou chiar in luna noiembrie. Nativii acestei zodii au șanse mari sa faca schimbarea pe care și-o doresc de ceva timp pe acest plan. Cel mai probabil este vorba de condiții mult mai bune sau de o casa/apartament…

- BERBEC – Veți avea mai multe șanse astazi pentru noi cunoștințe, mai ales prin intermediul prietenilor.TAUR – Ai nevoie de mai multa odihna. Ramaneți pozitiv/a in orice situație și veți pastra stabilitatea emoționala și mentala, precum și sanatatea fizica. GEMENI – La locul de munca, ți se cere sa faci…