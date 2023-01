Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari pe plan profesional pentru una dintre zodii. Nativii acestei zodii sunt cei care fac in sfarșit un pas important in cariera lor și aplica pentru un alt job, unul mai bun pentru ei cel mai probabil. Este momentul sa aiba curaj și incredere in sine.

- HOROSCOP 2023. Astrologul Elena Bunescu iți spune cum iți va merge in noul an. Citește previziunile astrelor pentru anul 2023 și afla daca vei avea parte de schimbari importante in dragoste, cariera, sanatate sau in privința banilor sau care sunt domeniile care iți vor aduce cele mai mari satisfacții…

- Daca pentru unii nativi se anunța noroc in primle luni ale anului 2023, alți nativi se pare ca vor pași cu stangul in Noul An. O zodie din horoscop va avea parte de o luna ianuarie plina de ghinion. Așadar, ei iși vor pierde locul de munca in prima luna a anului și vor intampina probleme chiar și in…

- Anul 2023 poate fi anul in care cei mai ambițioși dintre Raci iși vor indeplini dorințele. Nativii zodiei trebuie sa inceapa noul an cu incredere pentru ca vor avea noroc și impliniri. O surpriza de exceptie la sfarsitul lui ianuarie, mai multi bani pe timpul verii si noroc in cariera din toamna viitoare.Pentru…

- Ultimele zile din luna noiembrie vine cu o serie de provocari pentru o zodie. Acești nativi vor trece printr-o perioada delicata la actualul loc de munca, moment ce ar putea deveni tensionat și s-ar putea termina cu o concediere. Iata despre ce zodie este vorba și cum va arata finalul de luna pentru…

- Anul 2023 incepe cu o nota pesimista, Marte este retrograd in zodia Gemeni și se vor resimți tensiuni in relațiile de familie și de cuplu. Mercur, astrul guvernator al zodiei, va avea și el perioade lungi de retrogradare in 2023, ceea ce arata ca Gemenii trebuie sa fie prudenți cu toate deciziile lor.2023…

- Cine este nascut in zodia Taurului va avea un an plin de evenimente in familie si multe momente norocoase. Cheltuielile vor fi pe masura distractiei, dar nimic nu se compara cu momentele fericite petrecute alaturi de cei dragi.Inceputul anului este foarte aglomerat pentru nativii Taur, plin de emotii…