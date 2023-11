LIVE VIDEO: Liturghia la Pestera Sfantului Andrei oficiata de IPS Teodosie

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s a deplasat in aceasta dimineata in localitatea Ion Corvin pentru a savarsi slujba de Liturghie la Pestera Sf. Apostol Andrei.Slujba a inceput in jurul ortelor 9.45.