- Valeriia Voitko are 32 ani, este violonista si locuieste in Constanta.Valeria este originara din Crimeea, dar s a stabilit in Constanta acum sase ani. Mama ei este o cantareata profesionista in Crimeea, iar Valeria ii mosteneste talentul.Mama a inscris o la cursuri de vioara la varsta de 6 ani. Valeriia…

- Luna martie a anului 2022 aduce vești surprinzatoare pentru cele 12 semne ale horoscopului european. In timp ce unele zodii vor avea noroc la job, altele se bucura de o noua relație de iubire. Verifica și tu, mai jos, ce iți rezerva horoscopul lunii Marțișor. Horoscopul lunii martie 2022 Berbec Nativii…

- Pentru nativii din aceasta zodie, primavara vine cu vești cat se poate de bune. Vei fi implinit, in sfarșit, atunci cand vine vorba despre dragoste. Vei simți ca iubești cu adevarat, deși poate mulți vor incerca sa iți puna bețe in roate. Cu toate acestea, nu te descuraja!

- Luna februarie aduce schimbari multe pentru toate cele 12 zodii ale horoscopului european. Vom avea parte de armonie, ințelegere, iar trei dintre nativi vor avea ave noroc pe plan financiar și sentimental. Verifica, mai jos, ce iți rezerva astrele in funcție de zodie. Te numeri printre cei norocoși?…

- Iata cateva intrebari pe care le poți pune in legatura cu relația in care ești. In funcție de raspunsuri, iți poți da seama daca omul cu care ești este sau nu jumatatea ta, daca iți poți „construi” viața langa el mai departe, conform opiniei unui expert.

- Sfarșitul anului 2021 aduce vești bune pentru unele dintre zodiile horoscopului european. Pentru unii nativi, ultima saptamana din luna decembrie aduce noi provocari. Unii calatoresc, alții se cearta cu partenerul de viața. Mihai Voropchievici de la Antena 3 ne explica horoscopul runelor pentru urmatoarele…

- Deși anul 2021 nu a fost atat de norocos in capitolul amoros pentru zodiile din horoscopul european, nativii sunt convinși ca vor da lovitura in 2022. Cine sunt reprezentanții zodiacului ce se vor indragosti nebunește și iși vor gasi sufletul pereche Afla mai jos daca te numeri și tu printre norocoși.…

- BERBECSe anunta o zi dificila atat din punct de vedere profesional, cat si sentimental. Unele chestiuni mai personale ar putea sa va rascoleasca profund. TAURVeti fi foarte solicitat la serviciu, dar si acasa. S-ar putea sa primiti un bonus financiar pentru eforturile depuse.