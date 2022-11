Stiri pe aceeasi tema

- Imi pare, pe cuvant, bine, Fistichio! Ca, de exemplu, nu ramanem noi, oamenii, cantonați in principii, in idei, in concepții pe care, la un moment dat, in viața, le avem. Imi pare bine ca, atunci cand vedem ca unele relații, de prietenie, de amiciție, de dragoste, nu mai merg, ne rupem de ele, inainte…

- Un grup de experți din partea Rosselhoznadzor va ajunge, saptamana viitoare, la Orhei, pentru a demara procesul de incheiere a contractelor cu producatorii agricoli din raion. Anunțul a fost facut de catre președintele Comitetului pentru relații internaționale din cadrul Dumei de Stat a Rusiei, Leonid…

- Marți, 30 august 2022, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba gazduiește o noua activitate in cadrul proiectului 3.30 Biblioterapia, un proiect cultural ce se deruleaza sub forma unor ateliere de psihologie practica, pentru viața de zi cu zi, promovand totodata colecția de carte de specialitate a…

- In timp ce PNL pare sa se fi impacat cu ideea ca nu se poate face mare lucru pentru a stavili cresterea preturilor la energie si combustibil, mizand totul pe compensari, PSD insista in continuare pe reglementarea preturilor. Marea problema care framanta acum toate tarile din Uniunea Europeana sunt preturile.…

- Cu toții știm ca Irinel Columbeanu s-a iubit multa vreme cu Monica Gabor, pana la divorț, insa a trecut prin multe relații și inainte de casnicia cu șatena. Afaceristul s-a iubit cu femei cunoscute din showbiz-ul romanesc. Ce povești de dragoste celebre a avut, dar și alaturi de cine este in prezent.

- LA START… Se da startul celei de-a doua ediții a turneului de fotbal pe teren redus “Simon Cup” – Ferești, competiție la care vor participa, pe parcursul a trei zile, peste 200 de sportivi. Competiția va fi structurata pe trei categorii de varsta: Open (10 echipe), Juniori (5 echipe) și Old-Boys (4…

- *** FUNDATIA „ACASA” ZALAU anunta selectie de personal in cadrul: Centrului de Recuperare, Tratament și Ingrijire și Caminului pentru Persoane Varstnice pentru posturile vacante de: BRANCARDIER / MUNCITOR NECALIFICAT – 1 post; INFIRMIERA / MUNCITOR NECALIFICAT in domeniul ingrijire pacienți și curațenie…