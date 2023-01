Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au adus detalii pentru zodii. Unele semne vor avea parte de Sarbatori fabuloase. Cateva dintre acestea se vor distra chiar mai mult decat și-ar fi imaginat. Craciunul și Revelionul ii vor aduce in centrul atenției. Nativii se pregatesc inca de acum de marea distracție și iși cauta vestimentația…

- Ultimele zile din luna noiembrie vine cu o serie de provocari pentru o zodie. Acești nativi vor trece printr-o perioada delicata la actualul loc de munca, moment ce ar putea deveni tensionat și s-ar putea termina cu o concediere. Iata despre ce zodie este vorba și cum va arata finalul de luna pentru…

- Una dintre zodiile horoscopului va avea un final de an la care a visat de mult timp, fiind plin cu realizari. Nativii nascuți an aceasta perioada a anului vor avea parte de reușitele pe care și le-au dorit tot anul, iar acestea vor veni tocmai la sfarșit.

- Pe 9 noiembrie, s-a stins din viața, in Belmont, Michigan, Statele Unite, dizidentul galațean Ion Bugan, care a fost unul dintre cei mai fermi opozanți ai regimului comunist, fiind condamnat de trei ori la ani grei de inchisoare, atat in perioada lui Gheorgiu Dej, cat și sub regimul lui Ceaușescu. In…

- Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, vineri, 11 noiembrie 2022, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2022. Datele din raport reflecta creșteri sustenabile ale afacerilor companiei, ce se inscriu in trendul de dezvoltare prevazut…

- Cand vine vorba de pricepuți, cei din zodia Fecioarei sunt la loc de frunte. Ei sunt, de departe, experții in reparații, ceea ce nici nu este de mirare, pentru ca stau sub semnul lui Mercur, planeta comunicarii și a abilitaților tehnice. Nativii zodiei nu pot sta liniștiți pana nu duc la cap proiectele,…

- La 45 de ani și 15 luni petrecute deja in Franța, fosta noastra vedeta de televiziune, Nadine, nu da niciun semn ca ar dori sa revina acasa. Ba dimpotriva, ea a declarat pentru playtech.ro ca nu ia deloc in considerare o asemenea varianta pentru urmatorii ani. Ce plan are Nadine in Franța: ,,am tras…

- Una dintre cele dousprezece zodii va avea probleme in dragooste in luna noiembrie. Se anunța suferința pe plan amoros pentru acești nativi, iar desparțirea de partener nu este exclusa. Trebuie sa se inarmeze cu optimism.