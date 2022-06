Viața este plina de momente bune sau mai puțin bune. Este bine pentru noi sa nu luam in seama situațiile sau momentele care nu ne aduc zambetul pe buze, ci trebuie sa ne axam pe momentele de fericire și implinire. O sa va gandiți poate ca este ușor de spus și greu de facut. Da, așa este. Nu este ușor sa ajungem in punctul in care nu mai luam in seama raul, dar orice mic efort conteaza și contribuie la reușita. Sunt nativi care se bucura orice mic lucru din viața lor, iar de-a lungul vieții au invațat e trebuie sa faci pentru a fi pe deplin fericit.