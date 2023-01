Zodia care caută tot timpul să ia bani cu împrumut. Ferește-te de ea, nu-i returnează niciodată! Daca vrei sa te ferești de cineva anume atunci cand vine vorba de bani, astrologii iți recomanda sa eviți zodia Rac. Racul este o persoana extrem de prefacuta, care te va face mereu sa crezi in problemele lui.Acest nativ al horoscopului va veni mereu cu lamentari in fața ta, care mai de care mai interesante. Cei aflați in zodia Racului au tendința sa fie intotdeauna nemulțumiți de viața lor, pe plan financiar.Pentru aceștia, niciun loc de munca nu va fi suficient de bun și vor incerca intotdeauna sa te faca sa crezi in problemele lor. Pe deasupra, se vor plange constant de faptul ca familia nu-i… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- BERBECVei reuși sa imbunatațești comunicarea cu persoana cu care te afli intr-o relație și vei putea rezolva neințelegerile care te-au impovarat.TAURNervozitatea muncii te epuizeaza, așa ca te simți obosit și letargic, dar te vei simți mai bine daca mergi la o plimbare in aer liber.GEMENI Astazi vei…

- Schimbari pe plan profesional pentru una dintre zodii. Nativii acestei zodii sunt cei care fac in sfarșit un pas important in cariera lor și aplica pentru un alt job, unul mai bun pentru ei cel mai probabil. Este momentul sa aiba curaj și incredere in sine.

- PENSII 2023: Cat platești pentru un an de vechime in munca. Data limita pana la care poate fi cumparata Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020. Majorarea salariului minim a scumpit prețul…

- Anul 2023 poate fi anul in care cei mai ambițioși dintre Raci iși vor indeplini dorințele. Nativii zodiei trebuie sa inceapa noul an cu incredere pentru ca vor avea noroc și impliniri. O surpriza de exceptie la sfarsitul lui ianuarie, mai multi bani pe timpul verii si noroc in cariera din toamna viitoare.Pentru…

- *** SC MENTSERVICE SA angajeaza: strungari, frezori, operatori CNC, lacatusi mecanici, sudori si personal necalificat. CV-urile se trimit pe adresa de email [email protected] . Telefon: 0727784568. *** WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate…

- Anul 2023 incepe cu o nota pesimista, Marte este retrograd in zodia Gemeni și se vor resimți tensiuni in relațiile de familie și de cuplu. Mercur, astrul guvernator al zodiei, va avea și el perioade lungi de retrogradare in 2023, ceea ce arata ca Gemenii trebuie sa fie prudenți cu toate deciziile lor.2023…

- Chiar daca nu se bazeaza pe calcule sofisticate sau pe un sistem astrologic autentic, este un proiect astologic interesant, care merita sa fie descoperit, potrivit garbo.ro . In functie de ziua saptamanii in care ai venit pe lume, poti afla carei zodii geto-dacice ii apartii:Cel care a venit pe lume…

- Primarul comunei Tomesti, Costel Medelean, a participat, joi, la inaugurarea centrului pentru persoane cu dizabilitati. Investitia care a creat noi locuri e munca, are capacitatea de a oferi ingrijire si asistenta pentru 18 persoane adulte cu dizabilitati. Centrul de la Tomesti a fost infiintat prin…