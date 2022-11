Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele douasprezece zodii este favorizata de astre in ceea ce privește o mutare in casa nou chiar in luna noiembrie. Nativii acestei zodii au șanse mari sa faca schimbarea pe care și-o doresc de ceva timp pe acest plan. Cel mai probabil este vorba de condiții mult mai bune sau de o casa/apartament…

- Astrologii au dezvaluit horoscopul sanatații pentru luna noiembrie. Stilul de viața dezordonat, stresul și agitația de zi cu zi sunt cele mai mari cauze ale apariției diferitelor probleme, insa mulți aleg sa ignore primele simptome de boala, sperand ca lucrurile vor trece de la sine. Atenție, astrele…

- Lili Sandu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Silviu Țolu. Cei doi sunt impreuna de aproximativ 10 ani și au impreuna un baiețel. Recent, vedeta a recunoscut ca ea și partenerul sau au fost la un pas de desparțire, chiar dupa ce fiul lor a venit pe lume.

- Luna octombrie o sa fie luna in care una dintre zodii are mari șanse sa treaca la o alta etapa in relație. Partenerii acestor nativi au ganduri serioase și se intrevede o cerere in casatorie cat de curand. Trebuie sa se pregateasca pentru un pas important in viața lor.

- Horoscopul zilei de 11 septembrie 2022 spune ca Berbecii au parte de energii pozitive din partea celor dragi. E o perioada in care se simt bine cu cei din jur și invața din situațiile prin care trec, dar fara sa aiba regrete. Nativii acestei zodii trebuie sa dea dovada de mai multa incredere și sa se…

- Zodia care divorțeaza pana la finalul anului. Nativii se vor afunda intr-o mica depresie din cauza evenimentului greu. Este o veste foarte trista, deoarece unii nativi vor incheia anul cu momente dificile. Divorțul sta bata la ușa, lucru deloc placut, dar cumva așteptat.

- Astrologii anunța vești extrem de bune pentru o singura zodie din cele 12 ale horoscopului! Nativul acestei zodii va trai cea mai frumoasa perioada la finalul lunii septembrie, asta pentru ca dorința mult așteptata va deveni intr-un final realitate. Acest nativ se va bucura de o relație destul de buna…

- Vești bune pentru singura zodie din horoscop! Acest nativ va avea parte de cea mai buna perioada de pana acum, atat pe plan personal, cat și pe cel profesional. Nativii acestei zodii au mari șanse sa primeasca o moștenire din partea celor dragi in toamna, dar și sa aiba parte de foarte multe proiecte…