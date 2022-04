Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute a avut loc Trainingul in Terapie Intensiva Neonatala in secția Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta „Dr.Constantin Opris”, Baia Mare, in cadrul acestui training fiind prezentata importanța poziționarii nou-nascuților din Terapie Intensiva și prematuri – pentru o mai buna acomodare…

- Ovidiu Hațegan, cel mai important arbitru roman al momentului, a fost operat de urgența aseara la Timișoara. Dupa ce a simțit cateva dureri in piept, in timpul unui antrenament, arbitrul de fotbal a mers singur la spital pentru mai multe investigații. Specialiștii au depistat ca Hațegan avea o vena…

- Anca Pandrea, fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie, nu prea a avut zile liniștite in acest inceput de an. Problemele sale de sanatate nu i-au dat pace, și nu odata a ajuns de urgența pe mana medicilor. Se pare ca a ajuns din nou la spital, zilele acestea, medicii punand un diagnostic…

- Zilele trecute, Consiliul Județean Maramureș a aprobat utilizarea din excedentul anual al bugetului judetului Maramures, rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, a sumei de 200.000 lei pentru finantarea secțiunii de dezvoltare. Mai exact, suma a fost alocata catre Inspectoratul pentru…

- Cinci persoane, intre care o adolescenta in varsta de 14 ani, au fost transportate, duminica, la spital in urma unui accident care a avut loc pe DN 1, la Azuga, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Doua autoturisme au intrat in coliziune, o persoana fiind scoasa dintre…

- Viorel Lis trece prin momente grele din cauza problemelor de sanatate. In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul primar a marturisit cum se simte dupa ce a ajuns de urgența la spital din cauza unei arsuri in zona piciorului. Care este starea acestuia.

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:55, prin apel la 112, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al judetului Ialomita , a fost alertat despre producerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Saveni.Potrivit ISU Ialomita, la locul solicitarii s au deplasat…