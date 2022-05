Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul lunii mai bine cu vești bune pentru o singura zodie din horoscop! Dorința mult așteptata va deveni realitate, iar un singur nativ din horoscop iși va mari familia in 2022. Iata care este zodia care va fi insarcinata!

- Fiecare zodie in parte are parte atat de lucruri bune, cat și de lucruri rele! Ei bine insa, din nefericire, unul dintre nativi nu o sa o duca deloc bine pe plan sentimental, asta fiindca o sa fie lovit de ghinion in dragoste. Iata profeția teribila a Babei Vanga și vezi daca ești chiar tu ghinionistul!

- Berbec Ziua iti aduce noutati profesionale. Ai multe de facut, insa si sporul iti este alaturi. Atat la serviciu, cat si acasa ai sustinatori, dar mai mult verbal, efortul fizic va trebui sa l depui tu. Selecteaza prioritatile si ocupa te numai de acestea. Posibil sa intampini niscai neplaceri legate…

- Horoscopul vine lunar atat cu vești bune, cat și cu vești rele! Din nefericire, o zodie o sa treaca printr-o mare dezamagire luna aceasta, mai exact afla ca este inșelata chiar de catre partenerul de viața. Ce-i drept, nimeni nu se aștepta, insa acum și-a aratat adevarata fața! Iata despre ce nativ…

- Astrele anunta o zi plina de emotii puternice si schimbari pe plan sentimental. O zodie va ramane cu inima franta. Nu este de neglijat nici latura profesionala. Unii nativi se vor putea considera cu adevarat norocosi, scrie observatornews.ro.

- Luna aprilie vine cu vești bune pentru o zodie. Daca in trecut a avut parte de suferința și lacrimi in relații, acum iși gasește sufletul pereche. Ce nativi se vor bucura de multa dragoste la finalul lunii viitoare. Ea uita de suparari și invața sa iubeasca cu adevarat.

- Iți cauți jumatatea de mult timp și dai numai peste persoane nepotrivite?! Ei bine, luna aceasta norocul iți surade pe plan sentimental. Da, o sa iți gasești sufletul pereche, fiind chiar dragoste la prima vedere! Iata daca ești chiar tu zodia norocoasa!

- In timp ce majoritatea oamenilor iși doresc macar puțin noroc in dragoste in luna februarie, aceasta zodie are parte de implinire pe plan amoros, dar și pe plan financiar. Cel mai probabil, ei nici nu spera sa le mearga atat de bine in luna iubirii.