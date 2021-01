Stiri pe aceeasi tema

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL si fost sef al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a declarat ca este nevinovat, dupa ce a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani si jumatate de inchisoare intr-un dosar de coruptie. Sentinta este…

