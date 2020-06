Zlatan Ibrahimovici ar putea reveni pe teren miercuri, la meciul cu Spal

Stiri pe aceeasi tema

- "Ibrahimovici se simte bine. Este un leu, mereu are dorinta de a juca. Este foarte posibil sa joace miercuri", a declarat antrenorul echipei AC Milan, Stefano Pioli. In varsta de 38 de ani, Ibrahimovici are contract cu AC Milan pana la finalul sezonului.

- Pirlo are 40 de ani si a jucat ultimul meci din activitate pentru New York City in noiembrie 2017. Andrea Pirlo, care a evoluat la cele trei mai cluburi italiene (Inter Milano, AC Milan, Juventus), a castigat de doua ori Liga Campionilor si de sase ori campionatul Italiei. El este campion mondial cu…

- 20 iunie 2012, la Ștefanești - Ilfov, avea loc barajul de promovare in Liga a 3-a, intre Unirea Campina și FC Chitila. Campinenii s-au impus cu scorul de 2-1, prin golurile marcate de Ciobanu și Cernea, asigurand promovarea echipei in Liga a 3-a, probabil cel mai frumos moment din fotbalul campinean…

- Atacantul echipei Juventus Torino, Gonzalo Higuain, s-a accidentat si ar putea rata semifinalele Cupei Italiei, care vor avea loc la 20 iunie, anunța news.ro.El acuza dureri musculare in regiune coapsei drepte, a anuntat clubul Juventus. Citește și: Primul vaccin anti-COVID-19 va fi…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ieșit din izolarea la domiciliu și a revenit, marti, la antrenamentele echipei Juventus. Atacantul portughez a reluat pregatirea dupa 72 de zile de pauza, anunța MEDIAFAX.Cristiano Ronaldo a iesit din izolarea la domiciliu. Dupa o absenta de 72 de zile, perioada…

- Transferate in mediul online, datorita pandemiei COVID 19, intrecerile sahiste se desfasoara cu regularitate si in aceasta perioada. Pe langa numeroase turnee individuale, sunt programate si meciuri internationale pe echipe, intr-unul dintre acestea Romania intalnind sambata Italia pe platforma Playchess.com.…

- Romelu Lukaku (26 de ani), jucatorul echipei Inter Milano, a declarat ca, in ianuarie, el si colegii sai au prezentat simptomele noului coronavirus. Atacantul belgian a povestit ca au avut febra, tuseau, dar ca nu au fost testati.Citește și: Probleme pentru PNL: Scaderea in sondaje, dezbatura…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, intr-un interviu acordat, vineri, site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, ca pregateste meciul de baraj cu Islanda, el precizand ca acum are timp suficient sa analizeze partidele adversarilor. "La echipa nationala…