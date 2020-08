Zlatan Ibrahimovic şi-a anunţat într-un mod inedit prelungirea contractului cu AC Milan Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a anuntat intr-un mod inedit prelungirea contractului cu AC Milan, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. El a postat pe retelele de socializare o poza in care apare in tricoul echipei AC Milan cu numarul 11, nu 21 ca pana acum. Cifra 1, a zecilor, a fost pusa peste cifra 2. "Cum am spus, abia ma incalzesc", a fost comentariul care a insotit fotografia. CITEȘTE ȘI: Bautura care te scapa mai repede de durerea de cap decat paracetamolul/ STUDIU Prin intermediul acestui montaj foto, suedezul arata ca a decis sa-si schimbe numarul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

