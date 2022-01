Stiri pe aceeasi tema

- Karim Benzema (34 de ani), starul lui Real Madrid, a fost desemnat cel mai bun fotbalist francez din 2021 de catre France Football, publicația care acorda și Balonul de Aur. Benzema l-a depașit in clasament pe colegul sau din atacul naționalei Franței, Kylian Mbappe (23 de ani). Starul lui PSG caștigase…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid pregateste ofensiva finala pentru Kylian Mbappe, starul fotbalului francez, care va intra in curand in ultimele sase luni de contract cu Paris Saint-Germain, scrie presa iberica, conform agerpres. Atacantul lui PSG, "a carui vointa este sa joace la Real Madrid…

- Zvonurile despre plecarea lui Kylian Mbappe continua. Un mare ziar argentinian scrie ca jucatorul lui PSG a sistat orice negociere cu clubul parizian și va anunța în martie unde pleaca. Clarin.com, citat de L'Equipe, susține ca atacantul francez a decis sa puna capat oricaror discuții…

- Oficialii clubul Paris Saint-Germain au reluat „recent“ negocierile cu atacantul francez Kylian Mbappe pentru prelungirea contractului sau, informeaza Agerpres . La precedentele runde de discutii nu s-au facut pasi importanti, dupa cum a notat cotidianul L’Equipe. Tanarul atacant, care peste cateva…

- Starul suedez al lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, spune ca nu are nevoie de Balonul de Aur pentru a demonstra ca este cel mai bun și dezvaluie secretele longevitații sale. Atacantul suedez și-a prezentat duminica noua carte cu titlul „Adrenalina”, in cadrul unui eveniment la Milano.

- Atacantul Robert Lewandowski (33 ani) a luat o decizie radicala dupa ce a pierdut Balonul de Aur in fața lui Lionel Messi. Starul polonez vrea sa plece de la Bayern Munchen in vara anului urmator și și-a informat agentul de acest lucru. Cotidianul spaniol AS informeaza ca jucatorul i-a transmis lui…

- Zlatan Ibrahimovic (40 de ani) l-a sfatuit pe Kylian Mbappe (22 de ani) sa plece de la PSG. Mbappe și-a manifestat in mai multe randuri dorința de a pleca de la PSG. In vara a fost foarte aproape de Real Madrid, ofertele lui Florentino Perez din ultima zi de transferuri fiind de notorietate. Atacantul…