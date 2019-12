Zlatan Ibrahimovic este foarte aproape de revenirea in Seria A, la AC Milan, și a inceput deja sa iși ”intre in ritm”. Atacantul suedez a acordat in aceste zile un interviu in presa din Italia, in care a vorbit despre cel mai bun jucator de acolo, portughezul Cristiano Ronaldo, scrie Mediafax.

Ibrahimovic e de parere ca trecerea lui Ronaldo in Serie A, de la Real Madrid, nu a fost o mișcare foarte inspirata și curajoasa, intrucat pe plan intern, Juventus caștiga an de an campionatul. ”Adevaratul Ronaldo este brazilianul. Cristiano nu este un talent innascut, ci rezultatul a foarte multa…