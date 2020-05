Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la doar patru zile distanta de 9 mai, Ziua Europei. Uniunea traverseaza acum o perioada foarte complicata. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a vorbit la TVR despre masurile luate de Uniunea Europeana in timpul acestei crize de sanatate.

- Scadere dramatica a inmatricularilor de autoturisme noi in UE: doar jumatate fața de martie 2019 IInmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -55.1% in martie 2020 fata de martie 2019, atingandu-se un nivel de 567.308 unitati. Pe primele trei luni din 2020, in UE, au fost inmatriculate 2.480.855 autoturisme…

- Europa nu a mai cunoscut o criza atat de dramatica de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In sfarsit, astazi, Uniunea Europeana ia masuri. Nu exista nicio indoiala in acest sens, a declarat vineri presedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, dupa anuntul Comisiei Europene…

- Emisiile industriale de pe platforma Kronospan, atent monitorizate Kronospan este prezenta la Sebeș din anul 2004, cand a achiziționat fabrica de PAL și MDF deținuta de Gruppo Frati. Producția de placi pe baza de lemn are o tradiție de zeci de ani in zona, fiind parte din istoria dezvoltarii industriale…

- Daca la granița dintre Turcia și Grecia este haos, intre Bulgaria și Turcia este ceva mai liniște. Oficialii bulgari susțin ca niciun migrant sirian nu a trecut pana acum și ca trupe de jandrmerie au fost desfașuratea de-a lungul frontierei cu turcii.Situatia la granita externa a Uniunii Europene intre…

- Expertii guvernamentali din Uniunea Europeana sunt de acord ca interzicerea traficului transfrontalier in interiorul Uniunii pentru persoanele cu simptome de infectie cu coronavirus ar fi contraproductiva, iar optiunea preferata este carantina, au declarat joi agentiei Reuters mai multi oficiali…

- Prețul mediu al benzinei din Romania, de 1,07 euro/litru, este cel mai redus din Uniunea Europeana, sub cel din Bulgaria (1,11 euro/litru), Ungaria (1,14 euro) sau Polonia (1,15 euro), conform European Commission's Oil Bulletin.Situația se repeta la motorina: 1,09 euro/litru in Romania, 1,10…