Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Institutului de Cercetari Socio-Umane "Gheorghe Sincai" al Academiei Romane, profesor universitar doctor Cornel Sigmirean, a declarat, duminica, in cadrul ceremonialului militar de la Targu Mures, prilejuit de tripla semnificatie a zilei de 9 Mai, ca aceasta sarbatoare reprezinta triumful…

- In fiecare an, pe data de 9 mai se aniverseaza Ziua Europei, Ziua Independentei Romaniei si cea a sfarsitului celui de-al doilea razboi mondial. Data de 9 mai a marcat evoluția Romaniei de trei ori, respectiv proclamarea independentei de stat a Romaniei la 9 mai 1877, Victoria Coalitiei Natiunilor Unite…

- Restrictii de trafic cu prilejul evenimentelor organizate in data de 9 mai.In fiecare an, pe data 9 mai celebram Ziua Europei. Pe langa aceasta semnificatie, 9 mai marcheaza si Ziua Independentei Romaniei si Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de al doilea razboi mondial.Cu acest prilej,…

PROGRAMUL MANIFESTARII PRILEJUITE DE ZIUA INDEPENDENTEI, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI - 9 MAI 2021:

- Vineri, 7 mai 2021, ora 11.00, Muzeul Judetean Arges organizeaza Simpozionul dedicat zilei de 9 mai, zi cu tripla semnificație. Pe data de 9 mai, de-a lungul timpului s-au petrecut evenimente importante, atat in Romania cat și in lume. Astfel, 9 mai 1877 a fost ziua cand a avut loc proclamarea independenței…

- O fetița de 11 ani din Sangiorz Bai, care a suferit rani la cap in urma unui accident la școala, a fost transportata cu cu un elipcoper SMURD la Targu Mureș. Ea s-a lovit dupa ce a fost impinsa la școala de un alt elev. Fetița este in stare stabila.

- Bogdan Rațiu este un profesor de la Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Targu Mureș care a ințeles ca poate sa aiba elevi maghiari cu 10 curat la romana doar daca iși schimba metodele de predare. Studiind programa, Bogdan Rațiu a realizat ca aceasta nu ii ia aproape deloc in calcul pe elevii de la secția…