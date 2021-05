Stiri pe aceeasi tema

- Proba unitatii si a solidaritatii am dat-o cu totii in acest ultim an si ea inca nu s-a incheiat, a scris ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, pe pagina de Facebook, cu prilejul marcarii Zilei Europei. "Sunt convins ca vom depasi cu bine aceasta perioada dificila pentru ca ne indreptam spre…

- Gruparea Sportivilor a arborat in berna drapelul „bercenarilor”: liderul Mircea Nebunu este nevoit sa ia o pauza de la faptele care l-au consacrat și de la postarile virale de pe Facebook, din cauza unor judecatori nemiloși, care l-au trimis dupa gratii.

- Administratia domeniului schiabil Sinaia a anunțat luni dupa amiaza ca sezonul de schi a fost inchis, desi initial se anuntase ca partiile raman deschise pana la finalul saptamanii. „Stim ca v-am promis ca sezonul de schi va ramane deschis pana duminica, 9 mai. Din pacate, nu ne putem onora promisiunea.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa ca nu va exista un lockdown, ca raspuns la afirmațiile secretarului de stat Andreea Moldovan, care a spus ca „doua saptamani de carantina naționala ar face minuni”. „Mergem in direcția relaxarii, cu aceasta condiție, sa ne vaccinam…

- Biroul Național al Partidului Libertații, Unitații și Solidaritații a decis, astazi la pranz, sa il susțina pentru funcția de prefect pe omul de afaceri buzoian Silviu Iordache. Informația ne-a fost confirmata de surse din interiorul PNL și USR Buzau, dat fiind ca propunerea PLUS a fost deja comunicata…

- Zeci de jandarmi ai gruparii mobile Burebista Brașov au participat, duminica, la o petrecere data in cinstea șefului lor, care urmeaza sa se pensioneze. Dupa ce imaginile au aparut pe rețelele de socializare, Inspectoratul de Jandarmi Județean a anunțat ca face verificari. Petrecerea a avut loc, duminica,…

- Proiectul de buget de stat pe anul 2021 este realist, sustenabil, echilibrat si pune accentul pe dezvoltare si investitii, afirma ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Bugetul de stat este o constructie complexa de planificare care pe parcursul unui an se ajusteaza si se redimensioneaza…

- Angajații Centrului Chinologic al Poliției Romane de la Sibiu vor antrena caini pentru detectarea persoanelor infectate cu coronvirus, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Oficialul a mers in vizita, alaturi de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, la Centrul Chinologic din Sibiu. Este…