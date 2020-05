Stiri pe aceeasi tema

- Respectarea intereselor fiecarui stat, a suveranitatii fiecarui stat constituie elementul fundamental pe care s-a cladit Declaratia Schuman, certificatul de nastere al Uniunii Europene, afirma fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Melescanu. "Valorile fundamentale ale Declaratiei lui Robert Schuman…

- Suntem la doar patru zile distanta de 9 mai, Ziua Europei. Uniunea traverseaza acum o perioada foarte complicata. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a vorbit la TVR despre masurile luate de Uniunea Europeana in timpul acestei crize de sanatate.

- „Magazinele sunt invadate de marfuri din alta parte. Suntem intr-o piața unica și nu se poate interzice comerțul intracomunitar. La fel cum noi putem sa ducem marfa oriunde in Uniunea Europeana, oricine din UE poate sa aduca marfa. Și atunci, ce se poate face? Putem face cu toții doua lucruri foarte…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune ca fiecare persoana trebuie sa mearga si sa cumpere doar produse romanesti, iar atunci toate magazinele vor cauta sa aiba pe rafturi doar acest tip de produse. El a precizat ca astfel sunt sustinute agricultura si industria alimentara din Romania. Adrian…

- Comisia Europeana a publicat, marți, bugetul alocat schemei UE pentru școli, in anul școlar 2020/2021, și anume: 145 milioane de euro pentru distribuția de fructe și legume și 105 milioane de euro pentru distribuția de lapte catre elevi. Din aceștia, Romania beneficiaza de 18, 5 milioane de euro. Astfel,…

- ""Quo vadis? Romania a depasit de alaltaieri Grecia ca numar de persoane infectate cu noul coronavirus si crestem intr-un ritm ametitor. Ieri la pranz am depasit si Finlanda. A urmat Polonia. Trei salturi in clasament in doua zile. Am urcat pe locul 14 in Uniunea Europeana, ca numar de imbolnaviri.…

- Reacționand la alocuțiunea televizata de joi seara a președintelui Emmanuel Macron, fostul premier italian Matteo Renzi a declarat la postul francez de radio “Europe 1” ca Uniunea Europeana se confrunta, și ea, in acest moment, cu “cea mai grava criza financiara din istoria sa”, consecința a pandemiei…

- Regatul Unit nu poate avea un acord cu Uniunea Europeana de tipul celui dintre Canada si blocul comunitar, a declarat miercuri negociatorul-sef al UE pentru viitoarea relatie cu Londra, Michel Barnier, transmit Reuters si AFP. ''Regatul Unit spune ca doreste (un acord cum este…