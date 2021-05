Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala a sarbatorit Ziua Europei la Savarsin, unde duminica au fost organizate evenimente cu public, iar numerosi vizitatori din toata tara au fost prezenti, dornici sa vada Castelul Savarsin, parcul care il inconjoara sau Muzeul Automobilului, unde sunt expuse vehicule ale Regelui Mihai…

- Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 5 „Bogdan Voda" Radauți au sarbatorit Ziua Europei. „Oda bucuriei", pe muzica marelui compozitor Ludwig van Beethoven, care a devenit imnul Uniunii Europene (UE), in 1985, a rasunat la Galeria de Arta din Radauți, cu prilejul Zilei Europei, in ...

- Deschiderea oficiala a domeniului regal de la Savarșin, locul cel mai apropiat de sufletul Regelui Mihai, dupa cum singur marturisea, și cel in care Familia Regala se simte acasa, va avea loc in data de 10 mai, chiar daca accesul publicului este deja permis de la inceputul acestei luni. Evenimentele…

- Sute de oameni, veniți din diverse colțuri ale țarii au vizitat, zilele acestea, domeniul Regal de la Savarșin, care s-a redeschis publicului incepand cu 1 mai. Unele zone au fost deschise pentru prima data dupa terminarea lucrarilor de restaurare a domeniului. Din pacate, castelul nu poate fi vizitat,…

- Domeniul Savarșin, reședința privata a Familiei Regale in Romania, a fost deschis pentru prima oara publicului. Vizitatorii pot veni in fiecare sfarșit de saptamana, de acum și pana in octombrie. Castelul ramane deocamdata accesibil doar familiei regale, insa turiștii se pot plimba in parc, pot vedea…

- Familia Regala a anunțat ca Domeniul Regal de la Savarșin va fi deschis doritorilor sa-l viziteze, incepand de la 1 mai 2021. Momentul este unul istoric. Este pentru prima data de la revenirea Regelui Mihai in țara noastra cand Domeniul Regal de la Savarșin este deschis publicului doritor sa-l viziteze.…

- Domeniul regal de la Savarșin va fi deschis vizitatorilor din luna mai, a anunțat duminica Familia Regala a Romaniei. Potrivit anunțului oficial, incepand cu ziua de 10 mai 2021, Satul Regal și Parcul Regal sunt deschise vizitatorilor in grupuri ghidate. Printre atracțiile din Satul…