- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere publica, scrie news.ro.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat miercuri, la Parlament, despre forma finala a legii pensiilor, care ar urma sa fie prezentata joi. Dragnea spunea ca aceasta lege ar urma sa “reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor”,…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Va fi o noua formula de calcul care va intra in vigoare in anul 2021. Toate pensiile vor fi calculate in functie de contributivitate. Aceasta va conta in proportie de suta la suta. Sudiile superioare vor fi considerate vechime in munca, iar mamele care au minim trei copii vor putea iesi la pensie…

- Pensiile romanilor vor creste anual pana in 2021. Mai exact, spun guvernantii, punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei pana in anul 2020. Pensia minima va creste si ea pana la 775 de lei. Iar in 2021 pensiile romanilor vor fi recalculate conform noii legi.

- Ludovic Orban acuza PSD ca nu a majorat pensiile, ci le-a taiat: ”Fiecare pensionar a pierdut 35% din cresterea la care avea dreptul prin legea pensiilor”, a spus președintele PNL, luni, la Parlament, aratand ca, potrivit datelor INS, pensia medie din primul trimestru al anului 2018 a scazut fata de…

- Peste 10.000 de hunedoreni, ar trebui sa beneficieze de recalcularea pensiilor. Sunt batrani, bolnavi, au lucrat in condiții grele, iar acum au ajuns sa aștepte sa li se faca dreptate. Pensionarii care beneficiaza de prevederile Legii 192/2015 așteapta recalcularea pensiilor. Senatorul PNL, Carmen…

- Persoanele care activeaza sau au activat în câmpul muncii, dupa realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârsta, vor avea dreptul la reexaminarea pensiei în condițiile în care pensia calculata conform Legii privind sistemul public de pensii este mai mare decât…