- sursa foto: Razvan Dima In 20 și 21 martie, de la ora 17.00, va avea premiera online un spectacol inedit al Teatrului de Stat Constanța, care imbina elemente teatrale și cinematografice: „Ziua Z” de Ionuț Sociu, in regia lui Bobi Pricop. Spectacolul va fi transmis live, biletele putand fi achiziționate…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” continua seria activitaților online cu programul WORKSHOP PRICHINDEL. Deoarece pandemia cu noul Coronavirus ne-a afectat și la inceputul acestui an toate activitațile cu public, ne-am propus sa venim in intampinarea copiilor și sa demaram un nou proiect – Micul actor.…

- In saptamana care urmeaza, Teatrul de Stat Constanța invita publicul constanțean sa urmareasca evenimente online ale proiectului cu cofinanțare europeana GENIUS LOCI (SPIRITUL LOCULUI), care face parte din Programul cultural european Europa Creativa. Este continuarea primului proiect european in care…

- Teatrul de Stat Constanta marcheaza, vineri, Ziua Culturii Nationale, prin organizarea unor evenimente culturale printre care difuzarea online a proiectului video-teatral "Peninsula misterioasa", dedicat memoriei Doinei Pauleanu, critic si istoric de arta, precum si director al Muzeului de Arta din…

- In acest an, se implinesc sapte decenii de la inaugurarea Teatrului de Stat in primul sau sediu, al actualului Teatru National de Opera si Balet "Oleg Danovski", dar la acest moment este greu de spus daca va exista o aniversare pe masura evenimentului.Stim, in schimb, cu siguranta, ca in acest week…

- Teatrul de Stat Constanta va difuza online, la sfarsitul acestei saptamani, cea dintai premiera a anului 2021, "Copilul acesta" de Joel Pommerat, traducerea Anca Rotescu, un spectacol - lectura in regia lui Vlad Cristache, au informat miercuri reprezentantii institutiei de cultura. "La…

- In noaptea de Ajun, Cerul și Pamantul in cantec rasuna – un cantec ce ne reunește pe toți, intr-o bucurie universala. Iar asemeni fiecarui an, colindul nostru sosește pentru a va vesti cea...