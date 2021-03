Stiri pe aceeasi tema

- Opera Brasov va transmite online, live, spectacolul cu opera lui Gioachino Rossini "Barbierul din Sevilla" sambata, 13 martie, evenimentul putand fi vizionat gratuit de public, arata Agerpres. "Barbierul din Sevilla" s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari capodopere comice in muzica si…

- Opera Brașov programeaza sambata, 13 martie 2021, de la ora 18.30, online, LIVE, spectacolul cu opera bufa „Barbierul din Sevilla” de G. Rossini. Titlul original al lucrarii este „Il barbiere di Siviglia, ossia L’inutile precauzione” și beneficiaza de un libret, scris in limba italiana, de Cesare Sterbini,…

- Spectacolul "Niste senzatii", dupa piesa "A raposat mama conitei" de Georges Feydeau, in regia lui Alexandru Arsinel, va fi prezentat in premiera sambata, de la ora 19,00, la Sala Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista "Constantin…

- Premiera producției „O caut cu lumanarea” a Teatrului „Matei Vișniec” din Suceava se va juca cu casa inchisa, astazi, de la ora 19.00. Spectacolul este o adaptare dupa povestea satirica „Ivan Turbinca” de Ion Creanga și poarta semnatura actorului Razvan Banuț. S-au epuizat atat biletele de la casieria…

- Astazi, 2 februarie 2021, la ora 18:00, Teatrul de Stat Constanța deschide rezidența constanțeana online a proiectului cultural GENIUS LOCI (SPIRITUL LOCULUI), proiect cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Programul cultural Europa Creativa. Transmitem online evenimentul ”Twinning Performing Arts” (in…

- In acest an, se implinesc sapte decenii de la inaugurarea Teatrului de Stat in primul sau sediu, al actualului Teatru National de Opera si Balet "Oleg Danovski", dar la acest moment este greu de spus daca va exista o aniversare pe masura evenimentului.Stim, in schimb, cu siguranta, ca in acest week…

- De la inceputul saptamanii trecute, actorii Teatrului de Stat Constanta ofera publicului lor, in cadrul proiectului „Numaratoarea inversa”, cate doua surprize zilnice pe pagina de Facebook a institutiei, marcand astfel fiecare zi ce se scurge si ne apropie de inceputul Noului An, 2021. Conceptul isi…