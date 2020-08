Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a transmis un mesaj pentru partenerii din Parlament, dar și pentru parlamentarii PSD, cu o zi inainte de votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, printr-o postare pe Facebook.

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi dezbatuta si votata luni in Parlament. Motiunea, intitulata „Guvernul PNL de la pandemie la pande-mita generalizata”, are 205 de semnaturi de la parlamentari și a fost citita saptamana trecuta, joi, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- Guvernul Orban are zilele numarate. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban se va vota la sfarșitul acestei luni. „Moțiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!”,…

- Antena 3 a prezentat in exclusivitate informația care rastoarna toate calculele social-democraților privind moțiunea de cenzura. Dupa ce ieri premierul Ludovic Orban parea disperat sa iși pastreze scaunul de premier apeland la judecatorii Curții Constituționale pe care insa ii ataca ori de cate ori…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD pentru demiterea Guvernului Orban va trece. Conform informațiilor aparute pe surse, parlamentarii PSD, Pro Romania, ALDE și de o parte dintre parlamentarii independenți și cei ai minoritaților naționale ar urma sa voteze. UDMR a anunțat ca nu va semna moțiunea, insa,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi.”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…

- Raspunsul lui Varujan Vosganian la intrebarea daca ALDE merge in sprijinul PSD pentru a da jos Guvernul Orban, a fost ca "in principiu, da". "Noi ne-am exprimat de mai multe ori critic la adresa Guvernului, la adresa modului in care a fost gestionata pandemia, cu ambiguitați, cu ezitari, cu…